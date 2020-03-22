Со свадьбы на похороны: Зарезали 56-летнего жениха на торжестве в ресторане Нижневартовска

Во время ссоры 50-летний гость несколько раз ударил в грудь ножом жениха, который от полученных травм скончался в больнице. СК выясняет все обстоятельства трагедии.

СК выясняет причины конфликта на свадьбе, который закончится похоронами

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу 22 марта.

Инцидент произошел 21 марта в одном из ресторанов города. Во время ссоры 50-летний мужчина несколько раз ударил в грудь ножом 56-летнего жениха, который от полученных травм скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство»). Подозреваемый задержан, в настоящий момент решается вопрос о выборе меры пресечения. Устанавливаются детали произошедшего.