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Со свадьбы на похороны: Зарезали 56-летнего жениха на торжестве в ресторане Нижневартовска

15:45 22.03.2020 Фото: СКР
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Во время ссоры 50-летний гость несколько раз ударил в грудь ножом жениха, который от полученных травм скончался в больнице. СК выясняет все обстоятельства трагедии.

Со свадьбы на похороны: Зарезали 56 летнего жениха на торжестве в ресторане Нижневартовска
СК выясняет причины конфликта на свадьбе, который закончится похоронами

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу 22 марта.

Инцидент произошел 21 марта в одном из ресторанов города. Во время ссоры 50-летний мужчина несколько раз ударил в грудь ножом 56-летнего жениха, который от полученных травм скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство»). Подозреваемый задержан, в настоящий момент решается вопрос о выборе меры пресечения. Устанавливаются детали произошедшего.

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