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Снизить цены на бензин в России предложили в Госдуме

08:45 23.03.2020 Фото: pixabay.com
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Снижение цен на топливо может стать одним из элементов социальной поддержки населения и привести к снижению цен на продукты.

Снизить цены на бензин в России предложили в Госдуме
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Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.
«Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, это разные истории. Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны», — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, снижение цен на топливо может стать одним из элементов социальной поддержки населения и привести к снижению цен на продукты за счет уменьшения затрат на транспортную логистику. «Бизнес должен быть социально ответственен в это непростое для всего мира время. Процент снижения стоимости на топливо должен стать предметом переговоров с нефтетрейдерами», — подчеркнул депутат.

Нефть марки Brent завершила торги в пятницу на отметке $27,38 за баррель, потеряв за неделю 19%, а всего с начала обвала в марте — 40%.

Источник: РИА Новости

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