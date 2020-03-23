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Богачи, не скупайте аппараты ИВЛ. Это не имеет смысла, заявил Минздрав

13:27 23.03.2020 Фото: pixabay.com
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В ведомстве подчеркнули, что государственные медорганизации полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции легких.

Богачи, не скупайте аппараты ИВЛ. Это не имеет смысла, заявил Минздрав
Государственные медорганизации полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции легких

Покупка аппаратов искусственной вентиляции легких для личного пользования не имеет смысла, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее в СМИ появилась информация, что в России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких, так как их начали активно скупать богатые россияне на фоне распространения коронавируса.
В Минздраве напомнили, что определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только квалифицированный врач в условиях стационара.

«Кроме ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что государственные медорганизации полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции легких.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В настоящее время число заразившихся заразившихся во всем мире превысило 300 тысяч человек. Большинство пациентов выздоровели, однако свыше 13 тысяч скончались.

Источник: РИА Новости

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От редакции

К аппарату ИВЛ нужен специалист? Или богатые сами справятся?

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