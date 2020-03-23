Берут анализы и обследуют фронтовиков и тружеников тыла пансионата им. Калинина врачи Новосибирска и Бердска

Врачи обследуют пожилых пациентов в Речкуновском пансионате имени Калинина

Подвергают углубленному медицинскому обследованию по приказу правительства Новосибирской области ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех, кто относится к этой категории пациентов, врачи ЦГБ Бердска в пансионате имени Калинина.

Как рассказала сегодня, 23 марта, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, обследование проводится в рамках 75-летия ко Дню Победы.

— Работают узкие специалисты — невролог, хирург, окулист, акушер-гинеколог, запись ЭКГ, производится забор анализов. Обследование проводится в рамках межведомственной программы реализации пилотного проекта, совместного с минздравом и минтруда и социального развития Новосибирской области, — отметила главврач горбольницы Бердска.

Именно поэтому в пансионат Речкуновки приехали замминистра труда и соцразвития Новосибирской области Лада Шалыгина, а также главный геронтолог минздрава Новосибирской области и главный врач госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны Людмила Канунникова.