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Берут анализы и обследуют фронтовиков и тружеников тыла пансионата им. Калинина врачи Новосибирска и Бердска

12:51 23.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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С ветеранами Великой Отечественной войны работают узкие специалисты — невролог, хирург, окулист, акушер-гинеколог, проводится запись ЭКГ.

Берут анализы и обследуют фронтовиков и тружеников тыла пансионата им. Калинина врачи Новосибирска и Бердска
Врачи обследуют пожилых пациентов в Речкуновском пансионате имени Калинина

Подвергают углубленному медицинскому обследованию по приказу правительства Новосибирской области ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех, кто относится к этой категории пациентов, врачи ЦГБ Бердска в пансионате имени Калинина.

Как рассказала сегодня, 23 марта, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, обследование проводится в рамках 75-летия ко Дню Победы.

— Работают узкие специалисты — невролог, хирург, окулист, акушер-гинеколог, запись ЭКГ, производится забор анализов. Обследование проводится в рамках межведомственной программы реализации пилотного проекта, совместного с минздравом и минтруда и социального развития Новосибирской области, — отметила главврач горбольницы Бердска.

Именно поэтому в пансионат Речкуновки приехали замминистра труда и соцразвития Новосибирской области Лада Шалыгина, а также главный геронтолог минздрава Новосибирской области и главный врач госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны Людмила Канунникова.

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