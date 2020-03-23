Юлия Тимошенко сразила всех своим образом на заседании Рады

На заседании Верховной Рады изрядно похудевшая Юлия Владимировна появилась в элегантном голубом костюме, который состоял из приталенного укороченного жакета с двойной отделочной строчкой и узкой юбки с серыми лампасами.

Юлия Тимошенко одна из самых ярких политиков Украины

Даже карантин, объявленный в связи с пандемией коронавируса, не может помешать Юлии Тимошенко выглядеть по последним тенденциям моды. Так, на заседании Верховной Рады изрядно похудевшая Юлия Владимировна появилась в элегантном голубом костюме, который состоял из приталенного укороченного жакета с двойной отделочной строчкой и узкой юбки с серыми лампасами. Дополнили образ черная водолазка, плотные колготки в тон и замшевые туфли на высокой платформе.

Особое внимание привлекает ее новый цвет волос, который стал на несколько тонов темнее. Завершили образ сдержанный макияж с акцентом на глаза, очки в стильной круглой оправе и белый маникюр.

Новые фото Тимошенко разместил у себя в Facebook самый популярный парламентский фотограф Ян Доброносов. На его странице так-же можно увидеть снимки Тимошенко, Королевской и Геращенко в масках. Дамы подошли к выбору средств защиты от коронавируса с особым энтузиазмом и подобрали маски в тон нарядов.

Стоит отметить, что Юлия Тимошенко одна из самых ярких политиков Украины, которая всегда следит за своим имиджем. Относиться к ней можно по-разному, но нельзя не признать тот факт, что лидер фракции умеет красиво и дорого одеваться. Т

Источник: style.clutch.ua