Рак языка нашли у любимой миллионами актрисы из «Иронии судьбы»

78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из «Иронии судьбы», сражается с онкологическим заболеванием.
Как передает KP.RU, у женщины диагностирован рак языка.
Журналистам издания удалось дозвониться до актрисы в Варшаву, откуда Барбара сообщает: сидит дома на карантине — в Польше ведь тоже коронавирус.
«Даже за продуктами не выхожу, приносит сын. Но паники у меня нет, я считаю, что это необходимая субординация», — заверила Брыльска. Добавив: «Переживем». При этом о своем диагнозе говорить отказавшись: «Не хочу, ну зачем. Это не для газеты, это только мое».
Брыльска родилась в 1941 году в Скотниках. В пятнадцать дебютировала в кино — эпизодом в «Галошах счастья». После окончила Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения. Первая большая роль — «Их будний день» 1963-го.
Лауреат Государственной премии СССР 1977 года.
Источник: Российская газета