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Рак языка нашли у любимой миллионами актрисы из «Иронии судьбы»

17:30 23.03.2020 Фото: kinopoisk
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Барбара Брыльска подтвердила журналистам свое заболевание.

Рак языка нашли у любимой миллионами актрисы из Иронии судьбы
Барбара Брыльска больна онкологией

78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из «Иронии судьбы», сражается с онкологическим заболеванием.

Как передает KP.RU, у женщины диагностирован рак языка.

Журналистам издания удалось дозвониться до актрисы в Варшаву, откуда Барбара сообщает: сидит дома на карантине — в Польше ведь тоже коронавирус.

«Даже за продуктами не выхожу, приносит сын. Но паники у меня нет, я считаю, что это необходимая субординация», — заверила Брыльска. Добавив: «Переживем». При этом о своем диагнозе говорить отказавшись: «Не хочу, ну зачем. Это не для газеты, это только мое».

Брыльска родилась в 1941 году в Скотниках. В пятнадцать дебютировала в кино — эпизодом в «Галошах счастья». После окончила Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения. Первая большая роль — «Их будний день» 1963-го.

Лауреат Государственной премии СССР 1977 года.

Источник: Российская газета

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