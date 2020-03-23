Кот Гидрант попал в телешоу Первого канала как талисман пожарных Новосибирской области

Кот стал популярным после своего чудесного спасения на пожаре в 2018 году на заводе в Мочище. С тех пор он живет в пожарной части №111, не боится воя сирен и запаха дыма, кроме того, переловил всех мышей. А теперь стал еще и героем передачи «Видели видео?».

Талисман новосибирских пожарных кот Гидрант стал героем телешоу на федеральном телеканале

Известного чудесным спасением кота по кличке Гидрант из Новосибирска пригласили на популярное телешоу на Первом канале «Видели видео?». В октябре 2018 года героя передачи вынесли из огня во время сильного пожара на складе, после чего кот стал талисманом местного пожарного поста. Выпуск телешоу вышел в эфир 22 марта.

Вместе с Гидрантом в студию федерального телеканала пригласили начальника пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области подполковника внутренней службы Павла Винакова и командира стационарного отдельного поста Новосибирского района Вадима Потеряева.

«Съёмки в студии проходили ещё месяц назад – 21 февраля. С перелётом на такое большое расстояние до столицы нашей страны проблем не возникло. Кот привит, имеет ветеринарный паспорт с датой рождения — 1 октября 2018 года. Именно в тот день пожарные и спасли Гидранта», — рассказал Павел Винаков.

Крупное возгорание произошло ночью в складских помещениях на заводе по производству пластиковых труб в населённом пункте Мочище Новосибирской области. Более ста пожарных реагировали по четвертому рангу сложности из пяти возможных, задействовали более 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Происшествие осложнялось сильным ветром, горючими предметами внутри помещений. В течение шести часов огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади более 1 000 кв.м. На пепелище нашли чудом выжившего котёнка, который сильно надышался дымом. Спасённого напоили водой и отогрели, после чего его приютили в местной пожарной части.

Необычную кличку кот получил потому, что на пожаре была острая нехватка пожарных гидрантов, требовалось очень много воды для ликвидации возгорания. Гидрант стал талисманом пожарных Станционного пожарного поста Новосибирского района (ПЧ № 111). Там он встречает и провожает пожарные расчёты, не боится воя сирен и запаха дыма, кроме того, переловил всех мышей, за что ему особенно благодарны.