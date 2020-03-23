Ушастый «Запорожец» советских времен стоил бы сейчас 838 тыс. рублей, как Kia Picanto

ВАЗ-«копейка», который в 1975 году покупали за 5620 рублей, в переводе на нынешние цены стоил бы около 1,5 млн рублей. Другой бестселлер отечественного автопрома «Москвич-412» по сегодняшнему курсу оценивается в 1,38 млн, как Nissan Qashqai. «Волга» и УАЗ — и того дороже.

Любовь и Андрей Вдовкины из Бердска любят свой старенький «Москвич»

Вы никогда не задавались вопросом, сколько бы стоили новые автомобили времен СССР, если перевести советские рубли в российские? Но по каким критериям осуществить такую калькуляцию.

Обычно для сопоставления советской и российской стоимости рубля приравнивают рубль к весу золота, сравнивают среднюю зарплату тогда и сейчас, равно как официальные курсы Госбанка СССР и Центрального банка РФ.

«Российская газета» ориентировалась на более показательные параметры — прожиточный минимум в период с 1965 по 1975 год (40 рублей) и прожиточный минимум в России на 2020 год (11 185 рублей). При таком раскладе у нас получается интересное соотношение — 1 советский рубль становится эквивалентом 279,6 нынешних рублей. Взяв это соотношение за отправную точку, можно провести интересные исторические и финансовые параллели.

«Жигули» ВАЗ-2101 в 1975 году стоили 5620 рублей. Умножением на 279,6 рублей и получаем 1 470 696 рублей. Сегодня за эти деньги можно купить, к примеру, Skoda Octavia или Renault Arkana в одной из топовых комплектаций.

ЗАЗ-966. Ушастый «Запорожец» — одна из самых доступных моделей советских времен. Выпуск этого автомобиля был прекращен в 1972 году, тогда его можно было купить за 3000 рублей. Или за 838 800 рублей, если оперировать сегодняшними рублями. В наши дни за эти деньги можно приобрести Renault Sandero в топовом исполнении, Renault Sandero Stepway в средней комплектации или, скажем, Kia Picanto в одной из средних комплектаций.

«Москвич-412» стоил в 1975 году 4936 рублей. Или 1 380 105 рубля по сегодняшнему «курсу». Смотрим в сторону топового исполнения Hyundai Elantra, Kia Cerato или, скажем, переднеприводный Nissan Qashqai с «механикой» и 2-литровым 144-сильным мотором.

«Волга» ГАЗ-21 производилась до 1970 года и в последний год выпуска стоила 8500 рублей. Или 2 376 600 рублей, если мерить современными рублями. Сегодня за сопоставимые деньги можно взять топовую Toyota Camry или Skoda Superb в начальной или средней комплектациях.

УАЗ-469 в 1975 году можно было купить за 7000 рублей. Сегодня это 1 957 200 рублей — это сопоставимо с ценой, к примеру, полноприводного Toyota RAV4 с 2-литровым 149-сильным мотором и вариатором.