23.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Уничтожить всю «либеральную сволоту» призвал бывший чиновник и скандальный политолог Матвейчев

22:00 23.03.2020 Фото: Стоп-кадр с видео "Вестей"
1 0

Ярого сторонника действующей власти возмутила сценка в аэропорту, где «либеральная пара» якобы отказалась заполнять анкету Роспотребнадзора, заявив, что они «приехали в совок» и ничего подписывать не собираются.

Уничтожить всю либеральную сволоту призвал бывший чиновник и скандальный политолог Матвейчев
Олег Матвейчев призвал уничтожить всех либералов в России

Скандальный политтехнолог Олег Матвейчев на своей странице в Facebook призвал уничтожить всех либералов в России.

Матвейчев рассказал о ситуации, которая произошла в одном из аэропортов. По словам политолога, он увидел там «одну либеральную пару», которую Роспотребнадзор заставил заполнить анкету для прибывших из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Однако «либералка» якобы отказалась от этой процедуры, заявив, что они «приехали в совок» и ничего подписывать не собираются.

Как рассказал Матвейчев, после угроз, что пару отвезут в инфекционную больницу в Комунарку, те заполнили все необходимые документы. После этого политтехнолог разразился гневной тирадой в адрес «либеральной сволоты»:«Нужен 37 год. Вот именно эта сволота потом заражает других. Именно из за этой либеральной сволоты умирают наши близкие. Они не просто опасны как 5 колонна в информационной войне. Они прямо нас убивают. И поэтому должны быть уничтожены хирургическим путём. Без расстрелов. На урановые рудники. На строительство портов Севморморпути. Но их надо убирать. Операция по эвакуации всей банды в северные края может занять неделю. И легче станет дышать», — написал Матвейчук.

Он отнес к «либеральной сволоте» всю «подписоту» Навального, всех участников митингов и иных подписчиков оппозиционных пабликов в соцсетях. По его словам, все необходимые адреса и пароли у органов есть.

С 2006 года Матвейчев работал куратором Калининградской области в администрации президента. В феврале 2010 года его уволили с этой должности после того, как в регионе прошел массовый митинг против повышения транспортного налога. Затем Матвейчев стал вице-губернатором Вологодской области, однако пробыл в этой должности недолго: в ноябре 2010 года резонанс вызвала его публикация в ЖЖ, где он в споре со своими читателями выразил желание «намотать на гусеницы» противников действующей власти, передает «Блокнот».

В своем блоге Матвейчев так описал свою мечту: «Чтоб в один прекрасный день собрались все, вышла бы танковая армия, и всю сволоту намотало бы на гусеницы. И вот тогда у нас 20-30 лет подряд был бы экономический рост по 10 процентов в год». Впоследствии Матвейчеву пришлось оправдываться за «сетевую провокацию», перед руководством «Единой России», а затем его уволили с должности вологодского вице-губернатора. Однако уже спустя полгода он занял пост замгубернатора Волгоградской области. Но и там Матвейчев продержался едва ли полгода: в начале 2012 года он ушел с должности, чтобы не отвечать за итоги президентских выборов.

После этого политолог принимал участие в закрытых заседаниях политологов по вопросу организации выборов президента 2018 года. Кроме того, появлялась информация, что Матвейченко в 2018-2019 годах вел предвыборную кампанию губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. В феврале 2019 Матвейченко обвинил Владислава Суркова в плагиате его идей, использованных, по его мнению, в нашумевшей статье Суркова о путинизме. Политолог утверждает, что были использованы наработки из его неопубликованной книги «Путинизм».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Радикальный путинист?

Аноним, 23 марта 2020 23:18
Готов поспорить: после ухода Путина он будет первым, кто будет призывать наматывать путинистов на гусеницы танков. Сменится только направление истерии, а сама истерия останется на месте.

Такое уже было. Помню как бывшие коммунисты и комсорги стройными рядами отправились в церковь свечки ставить вслед за своими бонзами.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНовых больных короновирусом на 23 марта в Бердске и Новосибирской области не выявлено
23:40 23-03-2020
Новых больных короновирусом на 23 марта в Бердске и Новосибирской области не выявлено
Фейковые и панические новости о коронавирусе проверяет СКР 1
22:05 23-03-2020
Фейковые и панические новости о коронавирусе проверяет СКР
Уничтожить всю "либеральную сволоту" призвал бывший чиновник и скандальный политолог Матвейчев 1
22:00 23-03-2020
Уничтожить всю
Пожертвовал 1 млрд рублей для НКО в связи с коронавирусом глава "Норникеля" Потанин
21:45 23-03-2020
Пожертвовал 1 млрд рублей для НКО в связи с коронавирусом глава
Собянин выдаст пенсионерам Москвы деньги. Поддержит в пандемию 5
21:35 23-03-2020
Собянин выдаст пенсионерам Москвы деньги. Поддержит в пандемию
Антисептик для рук своими руками от доктора Комаровского 4
21:31 23-03-2020
Антисептик для рук своими руками от доктора Комаровского
ФСБ задержала двух студентов за пропаганду массовых убийств и суицида на Сахалине: хотели напасть на учебное заведение
21:30 23-03-2020
ФСБ задержала двух студентов за пропаганду массовых убийств и суицида на Сахалине: хотели напасть на учебное заведение
«Да» или «Нет» можно выбрать при голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года 8
21:21 23-03-2020
«Да» или «Нет» можно выбрать при голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года
БердскДетское пособие в 6 018 руб. на ребенка с 3 до 8 лет получит семья с доходом на троих в 35 214 руб. в Бердске, Новосибирске и России 2
21:20 23-03-2020
Детское пособие в 6 018 руб. на ребенка с 3 до 8 лет получит семья с доходом на троих в 35 214 руб. в Бердске, Новосибирске и России
Усилит наказание за нарушение карантина по коронавирусу Мишустин
21:15 23-03-2020
Усилит наказание за нарушение карантина по коронавирусу Мишустин