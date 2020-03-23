Уничтожить всю «либеральную сволоту» призвал бывший чиновник и скандальный политолог Матвейчев

Ярого сторонника действующей власти возмутила сценка в аэропорту, где «либеральная пара» якобы отказалась заполнять анкету Роспотребнадзора, заявив, что они «приехали в совок» и ничего подписывать не собираются.

Олег Матвейчев призвал уничтожить всех либералов в России

Скандальный политтехнолог Олег Матвейчев на своей странице в Facebook призвал уничтожить всех либералов в России.

Матвейчев рассказал о ситуации, которая произошла в одном из аэропортов. По словам политолога, он увидел там «одну либеральную пару», которую Роспотребнадзор заставил заполнить анкету для прибывших из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Однако «либералка» якобы отказалась от этой процедуры, заявив, что они «приехали в совок» и ничего подписывать не собираются.

Как рассказал Матвейчев, после угроз, что пару отвезут в инфекционную больницу в Комунарку, те заполнили все необходимые документы. После этого политтехнолог разразился гневной тирадой в адрес «либеральной сволоты»:«Нужен 37 год. Вот именно эта сволота потом заражает других. Именно из за этой либеральной сволоты умирают наши близкие. Они не просто опасны как 5 колонна в информационной войне. Они прямо нас убивают. И поэтому должны быть уничтожены хирургическим путём. Без расстрелов. На урановые рудники. На строительство портов Севморморпути. Но их надо убирать. Операция по эвакуации всей банды в северные края может занять неделю. И легче станет дышать», — написал Матвейчук.

Он отнес к «либеральной сволоте» всю «подписоту» Навального, всех участников митингов и иных подписчиков оппозиционных пабликов в соцсетях. По его словам, все необходимые адреса и пароли у органов есть.

С 2006 года Матвейчев работал куратором Калининградской области в администрации президента. В феврале 2010 года его уволили с этой должности после того, как в регионе прошел массовый митинг против повышения транспортного налога. Затем Матвейчев стал вице-губернатором Вологодской области, однако пробыл в этой должности недолго: в ноябре 2010 года резонанс вызвала его публикация в ЖЖ, где он в споре со своими читателями выразил желание «намотать на гусеницы» противников действующей власти, передает «Блокнот».

В своем блоге Матвейчев так описал свою мечту: «Чтоб в один прекрасный день собрались все, вышла бы танковая армия, и всю сволоту намотало бы на гусеницы. И вот тогда у нас 20-30 лет подряд был бы экономический рост по 10 процентов в год». Впоследствии Матвейчеву пришлось оправдываться за «сетевую провокацию», перед руководством «Единой России», а затем его уволили с должности вологодского вице-губернатора. Однако уже спустя полгода он занял пост замгубернатора Волгоградской области. Но и там Матвейчев продержался едва ли полгода: в начале 2012 года он ушел с должности, чтобы не отвечать за итоги президентских выборов.

После этого политолог принимал участие в закрытых заседаниях политологов по вопросу организации выборов президента 2018 года. Кроме того, появлялась информация, что Матвейченко в 2018-2019 годах вел предвыборную кампанию губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. В феврале 2019 Матвейченко обвинил Владислава Суркова в плагиате его идей, использованных, по его мнению, в нашумевшей статье Суркова о путинизме. Политолог утверждает, что были использованы наработки из его неопубликованной книги «Путинизм».