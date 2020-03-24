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Настоящее тепло идет в Сибирь. И в Бердск тоже

20:07 24.03.2020 Фото: pixabay.com
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В Западной Сибири, особенно на ее юге, погода более стабильная, ведь здесь располагается антициклон, а точнее, его центральная часть.

Настоящее тепло идет в Сибирь. И в Бердск тоже
В Сибирь идет потепление

В начале текущей недели зима сохранит свои позиции на большей части Сибири, ведь здесь препятствием для потепления встал антициклон, который растянулся от Екатеринбурга почти до Якутска. Но на севере Сибири, на Урале можно ждать и весеннего потепления…

За Уралом погода, несмотря на то, что сюда через арктические моря, а в эти дни из районов Поволжья, проникает в циклонах атлантическое тепло, все же зимняя. Везде лежит снег, много его и в южных районах. По ночам усиливаются морозы. Не далее, как в ночь на понедельник на Таймыре было до -32°, а на юге Сибири -5..-10°, местами и ниже. Только на востоке центральных районов Красноярского края и в Иркутской области морозы, скорее, можно отнести к разряду заморозков.

На Урале на западной периферии антициклона во вторник, 24 марта преимущественно без осадков, в ночь около -10°, днем около 0°, в Челябинской области до -5°, в Курганской области до +5°. 25 и 26 марта потепление будет сопровождаться осадками в виде снега, мокрого снега, днем с дождем и порывистым ветром до 14 м/с. Можно ожидать вполне весенние температуры: в Свердловской области днем до +8°, в Пермском крае и Курганской области до +6°, в Челябинской области до +7°.

Крайний север Сибири будут огибать циклоны. Они проходят далеко от побережья, поэтому снежная погода только на севере Красноярского края и на Ямале. На Таймыре 24 марта ветер 22-27 м/с, метель, однако морозы днем ослабеют до 10…-15°, местами до -5°. 25 марта днем до -5…-10°, ветер 15-20 м/с, снег небольшой. 26 марта погода останется ветреной, температура приблизится к 0°. В Эвенкии тоже повышение температуры к 26 марта в дневное время до -2…+3°, пройдет снег. Сильный мороз только в ближайшую ночь на 24 марта, местами до -38°.

В центральных и южных районах Красноярского края на восточной границе антициклона пока слабо морозная погода, но ветрено и со снегом. В дальнейшем потеплеет днем до +3…+5°. Это выше климатической нормы, однако весна «заглядывала» сюда еще с еще большим теплом, 22 марта в Абакане был перекрыт абсолютный максимум температуры и составил 16,3°. В Тыве очень ветрено, 24 марта порывы до 23 м/с.

На Иркутскую область власть антициклона уже не распространяется. По южным районам Забайкалья пройдет монгольский циклон. 24 марта в области сильный снег, ветер днем до 15-20 м/с, метель, в течение суток от -6 до -11°, в южных районах до +3°. Снег, но уже не сильный, будет продолжаться 25 и 26 марта, ветер во второй половине области ослабеет до 14 м/с. Но небольшой мороз днем останется, так как ветры будут дуть с северо-запада из холодных районов.

В Западной Сибири, особенно на ее юге, погода более стабильная, ведь здесь располагается антициклон, а точнее, его центральная часть. Поэтому там не так ветрено, порывы до 12-14 м/с. Переменная облачность, в основном без осадков. Небольшой снег ненадолго и только в отдельных районах, на дорогах сильная гололедица. Антициклон обеспечит дневной прогрев, поэтому 24 днем повышение температуры до 0…-7°, в дальнейшем дневные оттепели.

В Ханты-Мансийском округе и на Ямале аномально тепло, днем до +4°, осадки в виде снега, ветер в отдельные дни до 15-20 м/с, на Ямале метель.

Источник: meteoinfo.ru

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От редакции

Ждете лето?

Аноним, 24 марта 2020 17:11
Что то глобального потепления не заметила...

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