Как охранять поля конопли, распорядится Росгвардия

В России зарегистрировано 13 лекарственных препаратов на основе опия

Требования к режиму охраны посевов растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и их прекурсоры, будет устанавливать Федеральная служба войск национальной гвардии. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 24 марта.

В документе говорится, что утверждать эти требования Росгвардия будет по согласованию с Министерством внутренних дел РФ и Министерством промышленности и торговли РФ.

В России зарегистрировано 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые российские предприятия производят из зарубежных фармацевтических субстанций. Девять из десяти компаний — импортёров сырья находятся в юрисдикции государств, которые ранее ввели ограничительные меры против России. До 2019 года выращивать мак и коноплю в нашей стране было запрещено, но это ставило под угрозу обеспечение россиян лекарственными препаратами на их основе.



В июле прошлого года Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий культивирование снотворного мака и конопли в промышленных целях, а также для производства наркотических и психотропных веществ, которые используются в медицине. Право на выращивание этих растений получили государственные унитарные предприятия, находящиеся в госсобственности. Кроме того, у этих организаций обязательно должна быть лицензия на производство и переработку наркотических средств. Определять список сортов наркосодержащих растений, разрешённых для культивации, будет Правительство РФ.

Источник: pnp.ru