24.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

«Настучат» властям соседи из-за несоблюдения самоизоляции отправленных на карантин в Екатеринбурге

11:45 24.03.2020 Фото: pixabay.com
0

Все зараженные коронавирусом прибыли из Европы, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Настучат властям соседи из за несоблюдения самоизоляции отправленных на карантин в Екатеринбурге
Коронавирусом по всему миру заразились более 100 000 человек, большая часть в Китае

Власти Свердловской области начали получать сообщения от соседей находящихся на домашнем карантине о соблюдении ими режима изоляции, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Козловских на брифинге в Екатеринбурге в понедельник.

«Начали поступать первые сообщения от соседей, которые начали следить за соблюдением режима изоляции. Проговорили с (полицией — ИФ) алгоритм, при подтверждении этих фактов мы будем принимать меры по принудительной изоляции этих людей (которые не соблюдают режим самоизоляции — ИФ) в обсерваторы», — сказал Козловских.

Он также добавил, что власти начали получать от правоохранительных органов информацию «по всем гражданам, которые пересекают границу каким либо транспорта самолетом, поездом либо на личном автомобиле».

По данным Козловских, по всем случаям определены контактные лица — это 1 тыс. 61 человек, в том числе 21 член семьи, остальные — пассажиры самолетов, которыми летели заболевшие, соседи, проживающие с ними в одном подъезде. Все они — под контролем.

Ранее сообщалось о девяти подтвержденных случаях коронавируса в Свердловской области. Первый был зарегистрирован 17 марта. 19 марта в регионе было выявлено пять новых случаев, 21 марта — еще три.

Все зараженные прибыли из Европы, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Источник: Интерфакс

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Стучим на всех вокруг?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМеняет правила застройки под генплан новый начальник управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков
12:46 24-03-2020
Меняет правила застройки под генплан новый начальник управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков
Два трупа нашли в кучах горящего мусора в Омске
12:31 24-03-2020
Два трупа нашли в кучах горящего мусора в Омске
Огромный тестомес зажевал работницу. Ей ампутируют руку до плеча, все попало на видео
12:15 24-03-2020
Огромный тестомес зажевал работницу. Ей ампутируют руку до плеча, все попало на видео
БердскКто займет кресло вице-мэра по социальной политике Бердска: Им может стать и назначенец без конкурса
12:00 24-03-2020
Кто займет кресло вице-мэра по социальной политике Бердска: Им может стать и назначенец без конкурса
Раздавил тяжелым вездеходом напарника житель Тобольска
12:00 24-03-2020
Раздавил тяжелым вездеходом напарника житель Тобольска
Как быть в форме в старости без физической активности?
11:58 24-03-2020
Как быть в форме в старости без физической активности?
Какие продукты содержат яд? И мы едим их почти каждый день
11:55 24-03-2020
Какие продукты содержат яд? И мы едим их почти каждый день
Не могу, тянет на сладкое: как снизить тягу к сладкому психологическим трюком
11:53 24-03-2020
Не могу, тянет на сладкое: как снизить тягу к сладкому психологическим трюком
Пять правил выживания в период коронавируса озвучили СМИ Китая. А там пандемия пошла на спад
11:50 24-03-2020
Пять правил выживания в период коронавируса озвучили СМИ Китая. А там пандемия пошла на спад
Узнай! Какое мыло эффективно для защиты от коронавируса? 1
11:46 24-03-2020
Узнай! Какое мыло эффективно для защиты от коронавируса?