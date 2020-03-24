«Настучат» властям соседи из-за несоблюдения самоизоляции отправленных на карантин в Екатеринбурге

Все зараженные коронавирусом прибыли из Европы, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Коронавирусом по всему миру заразились более 100 000 человек, большая часть в Китае

Власти Свердловской области начали получать сообщения от соседей находящихся на домашнем карантине о соблюдении ими режима изоляции, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Козловских на брифинге в Екатеринбурге в понедельник.

«Начали поступать первые сообщения от соседей, которые начали следить за соблюдением режима изоляции. Проговорили с (полицией — ИФ) алгоритм, при подтверждении этих фактов мы будем принимать меры по принудительной изоляции этих людей (которые не соблюдают режим самоизоляции — ИФ) в обсерваторы», — сказал Козловских.

Он также добавил, что власти начали получать от правоохранительных органов информацию «по всем гражданам, которые пересекают границу каким либо транспорта самолетом, поездом либо на личном автомобиле».

По данным Козловских, по всем случаям определены контактные лица — это 1 тыс. 61 человек, в том числе 21 член семьи, остальные — пассажиры самолетов, которыми летели заболевшие, соседи, проживающие с ними в одном подъезде. Все они — под контролем.

Ранее сообщалось о девяти подтвержденных случаях коронавируса в Свердловской области. Первый был зарегистрирован 17 марта. 19 марта в регионе было выявлено пять новых случаев, 21 марта — еще три.

Все зараженные прибыли из Европы, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Источник: Интерфакс