Узнай! Какое мыло эффективно для защиты от коронавируса?

Лучше всего с вирусными инфекциями борются детское и 72-процентное хозяйственное мыло.

После мытья Лапа рекомендовала наносить защитный крем с витамином F

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала в интервью телеканалу «Москва 24» в понедельник, что лучше всего с вирусными инфекциями борются детское и 72-процентное хозяйственное мыло.

По ее словам, именно в этих сортах мыла находятся компоненты, которые эффективно смывают вирусы и бактерии. При этом руки важно намыливать не менее 20 секунд, напомнила медик.

После мытья Лапа рекомендовала наносить защитный крем с витамином F. «Получается, вирус садится на сам слой крема, потом его легко смыть», — объяснила она.

В понедельник, по официальным данным, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 71. Всего в стране диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели.