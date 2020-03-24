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Здоровье / Общество

Узнай! Какое мыло эффективно для защиты от коронавируса?

11:46 24.03.2020 Фото: pixabay.com
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Лучше всего с вирусными инфекциями борются детское и 72-процентное хозяйственное мыло.

Узнай! Какое мыло эффективно для защиты от коронавируса?
После мытья Лапа рекомендовала наносить защитный крем с витамином F

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала в интервью телеканалу «Москва 24» в понедельник, что лучше всего с вирусными инфекциями борются детское и 72-процентное хозяйственное мыло.
По ее словам, именно в этих сортах мыла находятся компоненты, которые эффективно смывают вирусы и бактерии. При этом руки важно намыливать не менее 20 секунд, напомнила медик.

После мытья Лапа рекомендовала наносить защитный крем с витамином F. «Получается, вирус садится на сам слой крема, потом его легко смыть», — объяснила она.

В понедельник, по официальным данным, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 71. Всего в стране диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели.

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От редакции

А где продают хозяйственное мыло?

Аноним, 24 марта 2020 12:18
НВР:
В хозяйственных магазинах в отделах где продают и туалетное мыло.

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