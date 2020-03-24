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Здоровье / Общество

Немеют пальцы: о чем это сигнал?

11:40 24.03.2020 Фото: pixabay.com
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Такое явление может говорить о дегенеративных явлениях в позвонках. Ещё такое явление может спровоцировать межпозвоночная грыжа или воспалительные процессы в шейном отделе.

Немеют пальцы: о чем это сигнал?
Нарушение кровообращение может вызвать и диабет

Онемение пальцев рук не является серьёзным симптомом, на который обычно люди обращают внимание. Но такое явление может говорить о дегенеративных явлениях в позвонках. Ещё такое явление может спровоцировать межпозвоночная грыжа или воспалительные процессы в шейном отделе.

Если онемение пальцев наблюдается с определенной периодичностью, то это повод обратиться к врачу, поскольку это может указывать на проблемы с кровообращением. Примечательно, что онемение пальцев рук считается одним из главных симптомов прединфарктного состояния.

Нарушение кровообращение может вызвать и диабет. Но не стоит исключать, что к онемению может привести и обычный дефицит витамина В12 в организме.

Источник: medikforum.ru

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