Немеют пальцы: о чем это сигнал?

Такое явление может говорить о дегенеративных явлениях в позвонках. Ещё такое явление может спровоцировать межпозвоночная грыжа или воспалительные процессы в шейном отделе.

Нарушение кровообращение может вызвать и диабет

Онемение пальцев рук не является серьёзным симптомом, на который обычно люди обращают внимание. Но такое явление может говорить о дегенеративных явлениях в позвонках. Ещё такое явление может спровоцировать межпозвоночная грыжа или воспалительные процессы в шейном отделе.

Если онемение пальцев наблюдается с определенной периодичностью, то это повод обратиться к врачу, поскольку это может указывать на проблемы с кровообращением. Примечательно, что онемение пальцев рук считается одним из главных симптомов прединфарктного состояния.

Нарушение кровообращение может вызвать и диабет. Но не стоит исключать, что к онемению может привести и обычный дефицит витамина В12 в организме.

Источник: medikforum.ru