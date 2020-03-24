На 80,4% выросла чистая прибыль банка ДОМ.РФ по МСФО по итогам 2019 года

Рост кредитного портфеля банка подтверждает передачу розничного ипотечного бизнеса

Портфель ипотечных кредитов банка вырос до 117,8 млрд рублей

Банк ДОМ.РФ по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 80,4% — до 7,6 млрд рублей, говорится в материалах банка опубликованных в понедельник.

Чистая прибыль на конец 2018 года составляла 4,2 млрд рублей. Чистые процентные доходы банка по итогам прошлого года составили 8,1 млрд рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2018 году (3,3 млрд рублей).

Портфель ипотечных кредитов банка вырос с начала 2019 почти в три раза — с 40,3 млрд рублей до 117,8 млрд рублей. В свою очередь портфель проектного финансирования жилищного строительства увеличился с 0,3 млрд рублей до 265,7 млрд рублей.

Достаточность собственных средств по итогам 2019 года составила 24,9% — за год она увеличилась на 7,8 процентных пункта.

«2019 году в банк ДОМ.РФ вел активную работу по развитию ипотечно-строительного направления, выполнял стратегически важные функции для поддержки жилищного строительства и ипотечного рынка, способствовал реализации социально значимых программ, запущенных по поручению президента России — для семей с детьми и на Дальнем Востоке. В 2020 году мы нацелены на дальнейшее наращивание нашего портфеля», — привела пресс-служба кредитной организации слова председателя правления банка ДОМ.РФ Артема Федорко.

Банк ДОМ.РФ — ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.

Мнение экспертов



Рост кредитного портфеля банка подтверждает передачу розничного ипотечного бизнеса АО «ДОМ.РФ» в дочерний банк, рассказал в беседе с ТАСС независимый эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко. «Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ передал розничный ипотечный бизнес в дочерний банк ДОМ.РФ. За 2019 год банк получил на свой баланс кредитов на сумму около 70 млрд рублей. В 2018 году суммарно ДОМ.РФ достиг показателя 82 млрд рублей, из которых непосредственно у банка было выдано 25 млрд рублей. Банк ДОМ.РФ формирует свой кредитный портфель в соответствии с собственными объемами выдачи», — отметил эксперт.

Рост чистой прибыли говорит о том, что Банк ДОМ.РФ растет, не теряя эффективности, рассказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. По его словам, банк сохранил лидирующие позиции на ипотечном рынке страны, и уже в прошлом году задавал тренды на снижение ставок. Он отметил, что одним из основных факторов роста ипотечного портфеля является тот факт, что банк специализируется на предоставлении семейной ипотеки. «Кроме того, Банк ДОМ.РФ входит в тройку по объемам предоставления проектного финансирования застройщикам, масштабно предоставляет льготное финансирование малым и средним застройщикам по программе Минэкономразвития», — сказал эксперт

Управляющий по стратегическому маркетингу в ПАО «Промсвязьбанк» Андрей Бархота в свою очередь также отметил значимость банка с точки зрения предоставления мер государственной поддержки для повышения доступности жилья в РФ. «Мы отмечаем повышенный интерес населения к ипотечным программам класса «Семейная ипотека». Вероятно, рост популярности ипотеки с господдержкой продолжится и в течение 2020 года. Ожидаем, что отмеченные меры поддержки будут иметь синергетический эффект наряду с новыми мерами поддержки материнства, озвученные президентом. Статистически это отразится в снижении средневзвешенных ставок выдачи ипотеки даже при условии не столь значительного снижения ставок по рыночным ипотечным программам», — сказал Бархота ТАСС.

Источник: ТАСС