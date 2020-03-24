На 15% больше электронных обращений на регистрацию недвижимости стало на 1 квартал в РФ

Цифровой формат взаимодействия нотариуса с регистратором позволяет гражданам сэкономить силы, время и средства. С февраля 2019 года эта опция является неотъемлемой частью нотариального оформления сделки и осуществляется нотариусом без доплат со стороны заявителя.

С начала 2020 года нотариусы России подали свыше 516 тыс. электронных заявлений на регистрацию права собственности

Цифровой формат взаимодействия нотариуса с регистратором позволяет сэкономить силы, время и средства, отметили в Федеральной нотариальной палате

Российские нотариусы подали более 516 тыс. электронных заявлений на регистрацию права собственности на недвижимость в январе-марте 2020 года, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Цифровой формат взаимодействия нотариуса с регистратором позволяет гражданам сэкономить силы, время и средства. С февраля 2019 года эта опция является неотъемлемой частью нотариального оформления сделки и осуществляется нотариусом без доплат со стороны заявителя.

«С начала 2020 года нотариусы России подали свыше 516 тыс. электронных заявлений на регистрацию права собственности. Это на 15% больше аналогичной статистики за первый квартал 2019 года», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что нотариальные конторы не приостанавливают свою работу из-за ситуации с распространением коронавируса, граждане и юридические лица, как и прежде, имеют возможность получать юридическую помощь и обращаться за совершением нотариальных действий. В ФНП уточнили, что «нотариальные конторы на территории Российской Федерации продолжают свою работу, ограничивая или прекращая прием граждан в строгом соответствии с распоряжениями органов государственной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления по мерам, предусматривающим ограничения, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». При этом работа организуется с учетом профилактических мер и рекомендаций, заявленных Минздравом и Роспотребнадзором.

Источник: ТАСС