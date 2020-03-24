Сокращается время прожитое в официальном браке в России

По числу браков мы пока ниже уровня 2016 года

Официальное число разводов в России за 2019 год официально снизилось почти на 11%, сообщает Росстат, однако сама продолжительность браков в стране уменьшается, уверена доктор экономических наук, профессор кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Оксана Кучмаева.

По данным Росстата, в 2019 году в России оформлено 527 822 развода, в то время, как в 2018 году их было 590 639. В то же время, россияне стали больше жениться: в 2019 году был заключен 916 971 брак, а годом ранее — 894 174, что на 2,5% меньше.

«По данным исследований, в России после 1980-х годов время, прожитое в зарегистрированном браке, сокращается — люди позже вступают в брак и чаще разводятся», — рассказала Кучмаева.



По ее словам, за межпереписной период (2002-2010 годы) доля лиц, состоящих в незарегистрированных браках, увеличилась, и составила в 2010 году 13% от числа всех состоящих в браке — 4,4 миллиона человек, рост составил 3 процентных пунктов. Более 35% лиц в молодом возрасте состоят в незарегистрированном браке.Профессор отметила, что «количество браков снижается в России на протяжении уже нескольких десятков лет». «Меняется модель брачности, доля лиц, состоящих в незарегистрированных браках, увеличивается, значительная часть молодых людей состоит в незарегистрированных браках, часть молодежи вообще отказывается от создания семьи», — отмечает эксперт.«Вряд ли данные за один год могут говорить о смене тренда… числа браков и разводов колеблются год от года. По числу браков мы пока ниже уровня 2016 года. На числе разводов может сказываться увеличение доли распавшихся неофициальных браков», — заключила Кучмаева.

Источник: РИА Новости