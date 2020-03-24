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Успейте купить двери в магазине Убертюре по старым ценам

16:53 24.03.2020
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С 1 апреля магазин Убертюре вынужден повысить цены на двери и стеновые панели.

Успейте купить двери в магазине Убертюре по старым ценам

Ситуация в экономике всей страны диктует свои правила. Материалы используемые для производства дверей в рублевом эквиваленте выросли в цене на 20 %. Чтобы сэкономить на покупке необходимых для ремонта дверей, приходите до 1 апреля в магазин.
Магазин является участником программы «Халва» от «Совкомбанка»- это позволит вам без стеснения своего бюджета совершить покупку сейчас , не откладывая ее на «потом».

Магазин Убертюре (Uberture) ждет жителей Бердска и Новосибирской области по адресу:
Бердск, ул. Ленина, 89/6
Вопросы можно задавать по телефонам:
8-913-930-41-96, 8 (383) 238-09-42
Часы работы: Пн-Пт — с 9-00 до 19-00 (без перерыва), Сб — с 10-00 до 18-00 ( без перерыва),
Вс- выходной.
Интернет-магазин: uberture.ru
ИП Ташкина Т.С. ИНН 544518031124 ОГРН 316547600197281
ПАО «Совкомбанка» Генеральная лицензия ЦБ РФ №963

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