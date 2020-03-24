Успейте купить двери в магазине Убертюре по старым ценам

Ситуация в экономике всей страны диктует свои правила. Материалы используемые для производства дверей в рублевом эквиваленте выросли в цене на 20 %. Чтобы сэкономить на покупке необходимых для ремонта дверей, приходите до 1 апреля в магазин.

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Магазин Убертюре (Uberture) ждет жителей Бердска и Новосибирской области по адресу:Бердск, ул. Ленина, 89/6Вопросы можно задавать по телефонам:8-913-930-41-96, 8 (383) 238-09-42Часы работы: Пн-Пт — с 9-00 до 19-00 (без перерыва), Сб — с 10-00 до 18-00 ( без перерыва),Вс- выходной.Интернет-магазин: uberture.ru ИП Ташкина Т.С. ИНН 544518031124 ОГРН 316547600197281ПАО «Совкомбанка» Генеральная лицензия ЦБ РФ №963

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