24.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

До -2 градусов потеплеет в Бердске 25 марта. Выше нуля столбик термометра поднимется через день

20:45 24.03.2020, Анастасия Солодкова
0

Предположительно, 31 марта в Бердске будет уже 7 градусов тепла. Начало апреля ожидается дождливым и пасмурным, но с положительными показателями температуры.

До 2 градусов потеплеет в Бердске 25 марта. Выше нуля столбик термометра поднимется через день
ДТП и пробитые колеса каждый день в Молодежном Бердска. Пришла весна

В предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром 25 марта на дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -10, -15°C, местами до — 20°C, днём -4, +1°C, сообщили в региональном управлении МЧС во вторник.

В Бердске 25 марта ожидается относительно хорошая погода. Воздух днем прогреется до минус двух градусов. Будет облачно с прояснениями. Как обещают синоптики, в ночь на четверг похолодает до -8. И уже 26 марта столбик термометра поднимется выше нулевой отметки. На четверг прогнозируют +1 градус в Бердске. Однако ночью снова обещают мороз до -6. Температура с каждым днем будет все повышаться. Предположительно, 31 марта в Бердске будет уже 7 градусов тепла. Начало апреля ожидается дождливым и пасмурным, но с положительными показателями температуры.

Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, 25 марта сохраняется угроза травмирования людей из-за гололедицы на тротуарах, внутриквартальных и внутридворовых территорий. Сильная гололедица на дорогах будет способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки и возникновению ДТП, связанных с неправильным выбором скоростного режима. Возникновение ДТП с наибольшей вероятностью возможно на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями — на дорогах межмуниципального значения и потенциально опасных участках федеральных и территориальных трасс.В том числе на участке «Чуйского тракта» Р-256 в Бердске, протяженностью 10 км.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хочется лета?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нарушения нашел в СИЗО-3 прокурор Новосибирской области. Здесь в спецблоке ждал приговора экс-мэр Бердска
21:52 24-03-2020
Нарушения нашел в СИЗО-3 прокурор Новосибирской области. Здесь в спецблоке ждал приговора экс-мэр Бердска
Как долго сперма живет на воздухе? А в банке?
21:44 24-03-2020
Как долго сперма живет на воздухе? А в банке?
Вместо морга на катке Ледового дворца хранят тела жертв короновируса в Мадриде. Страшная картина попала на видео
21:35 24-03-2020
Вместо морга на катке Ледового дворца хранят тела жертв короновируса в Мадриде. Страшная картина попала на видео
Перерезал горло 6-летнему мальчику в сончас в детсаду. Убийцу из Нарьян-Мара суд отправил лечиться
21:30 24-03-2020
Перерезал горло 6-летнему мальчику в сончас в детсаду. Убийцу из Нарьян-Мара суд отправил лечиться
Как часики: Путин в маске и скафандре побывал в больнице Коммунарки. Рядом был коронавирус
21:19 24-03-2020
Как часики: Путин в маске и скафандре побывал в больнице Коммунарки. Рядом был коронавирус
Из полыхающего дома спас двух маленьких девочек случайно проходивший пожарный в Новосибирской области
21:15 24-03-2020
Из полыхающего дома спас двух маленьких девочек случайно проходивший пожарный в Новосибирской области
БердскОтказался отвечать о работе больницы во время пандемии коронавируса начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов на устный запрос СМИ 7
21:05 24-03-2020
Отказался отвечать о работе больницы во время пандемии коронавируса начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов на устный запрос СМИ
Нарушила карантин и пришла делать маникюр уроженка Белоруссии в Москве. Вмешалась полиция
21:00 24-03-2020
Нарушила карантин и пришла делать маникюр уроженка Белоруссии в Москве. Вмешалась полиция
БердскПочему умер ведущий Владимир Турчинский, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска 2
21:00 24-03-2020
Почему умер ведущий Владимир Турчинский, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска
БердскДмитрий Шинкевич назначен начальником управления земельных отношений в мэрии Бердска 21
21:00 24-03-2020
Дмитрий Шинкевич назначен начальником управления земельных отношений в мэрии Бердска