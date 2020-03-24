До -2 градусов потеплеет в Бердске 25 марта. Выше нуля столбик термометра поднимется через день

Предположительно, 31 марта в Бердске будет уже 7 градусов тепла. Начало апреля ожидается дождливым и пасмурным, но с положительными показателями температуры.

ДТП и пробитые колеса каждый день в Молодежном Бердска. Пришла весна

В предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром 25 марта на дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -10, -15°C, местами до — 20°C, днём -4, +1°C, сообщили в региональном управлении МЧС во вторник.

В Бердске 25 марта ожидается относительно хорошая погода. Воздух днем прогреется до минус двух градусов. Будет облачно с прояснениями. Как обещают синоптики, в ночь на четверг похолодает до -8. И уже 26 марта столбик термометра поднимется выше нулевой отметки. На четверг прогнозируют +1 градус в Бердске. Однако ночью снова обещают мороз до -6. Температура с каждым днем будет все повышаться. Предположительно, 31 марта в Бердске будет уже 7 градусов тепла. Начало апреля ожидается дождливым и пасмурным, но с положительными показателями температуры.

Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, 25 марта сохраняется угроза травмирования людей из-за гололедицы на тротуарах, внутриквартальных и внутридворовых территорий. Сильная гололедица на дорогах будет способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки и возникновению ДТП, связанных с неправильным выбором скоростного режима. Возникновение ДТП с наибольшей вероятностью возможно на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями — на дорогах межмуниципального значения и потенциально опасных участках федеральных и территориальных трасс.В том числе на участке «Чуйского тракта» Р-256 в Бердске, протяженностью 10 км.