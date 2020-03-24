Нарушила карантин и пришла делать маникюр уроженка Белоруссии в Москве. Вмешалась полиция

Клиентка салона признала, что 8 марта прилетела из Италии. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, врачи проверили гражданку, заболевание не подтвердилось. Женщина в госпитализации не нуждалась.

Москвичка попала в полицию, нарушив карантин в маникюрном салоне

Уроженка Белоруссии была задержана в Москве за нарушение карантина при посещении маникюрного салона.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел в понедельник в районе Пресненский. Женщина пришла в маникюрный салон и сообщила, что вернулась из Италии и находится на карантине.

Сотрудники вызвали наряд полиции. Женщина пояснила, что прилетела 8 марта и в аэропорту была проверена врачами, наличие коронавируса у нее не подтвердилось. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, врачи проверили гражданку, заболевание не подтвердилось. Женщина в госпитализации не нуждалась.

Ведется проверка инцидента.