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Нарушила карантин и пришла делать маникюр уроженка Белоруссии в Москве. Вмешалась полиция

21:00 24.03.2020 Фото: Википедии
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Клиентка салона признала, что 8 марта прилетела из Италии. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, врачи проверили гражданку, заболевание не подтвердилось. Женщина в госпитализации не нуждалась.

Нарушила карантин и пришла делать маникюр уроженка Белоруссии в Москве. Вмешалась полиция
Москвичка попала в полицию, нарушив карантин в маникюрном салоне

Уроженка Белоруссии была задержана в Москве за нарушение карантина при посещении маникюрного салона.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел в понедельник в районе Пресненский. Женщина пришла в маникюрный салон и сообщила, что вернулась из Италии и находится на карантине.

Сотрудники вызвали наряд полиции. Женщина пояснила, что прилетела 8 марта и в аэропорту была проверена врачами, наличие коронавируса у нее не подтвердилось. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, врачи проверили гражданку, заболевание не подтвердилось. Женщина в госпитализации не нуждалась.

Ведется проверка инцидента.

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