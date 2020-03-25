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Семьям погибших и пропавших без вести контрактников дадут дополнительные выплаты

12:46 25.03.2020 Фото: pixabay.com
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В частности, им будут выплачивать денежную компенсацию вместо вещей, положенных бойцам по нормам снабжения.

Семьям погибших и пропавших без вести контрактников дадут дополнительные выплаты
Членам семьи умершего военнослужащего, проходившего военную службу по контракту, предусмотрена выплата лишь начисленной ему премии

Семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих смогут получать ряд дополнительных денежных выплат, которые полагались самому военному, но не были выплачены до момента его гибели. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

Сегодня члены семьи военнослужащего, захваченного в плен или интернированного в качестве заложника в нейтральной стране либо безвестно отсутствующего, получают положенное ему денежное довольствие и другие виды материального обеспечения до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства пленения. Либо пока пропавший без вести не будет официально признан умершим.
При этом членам семьи умершего военнослужащего, проходившего военную службу по контракту, предусмотрена выплата лишь начисленной ему премии за время фактического исполнения обязанностей по воинской должности. Она выплачивается за соответствующий месяц или квартал. Им также положена материальная помощь за текущий год, если военнослужащий не получил её до своей смерти.

Поэтому авторы законопроекта предлагают ввести дополнительные социальные гарантии для семей погибших или пропавших без вести военнослужащих. В частности, им будут выплачивать денежную компенсацию вместо вещей, положенных бойцам по нормам снабжения.

Если погибший проходил службу в районах Крайнего Севера либо за пределами РФ, то его семья может также получить денежную компенсацию взамен положенного продовольственного пайка. Им также будет положена выплата за все неотгулянные дни отпуска военного.

Источник: pnp.ru

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