Пробные экзамены за 1520 руб. с проверкой экспертов НИМРО предложили сдавать 9-классникам в кадетском училище Бердска

Мама выпускника недоумевает — зачем писать 4 пробных теста по 380 рублей за каждый. Как выяснилось, эксперты НИМРО берут плату за свою работу — проверку работ старшеклассников. Пробник можно ждать только по желанию родителей.

Выпускники 9-х и 11-х классов могут написать и бесплатные пробники

О платных пробных экзаменах для выпускников 9-х классов бердского казачьего корпуса имени героя РФ О. Куянова «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама школьника. О платных пробниках Елене рассказал сын, но она подумала, что ребенок что-то не правильно понял. Бердчанка уточнила информацию у классного руководителя.

— Получается четыре экзамена по 380 рублей. Если каникулы продлят до 12 апреля, то даты будут другие. Я поинтересовалась, на что эта сумма собирается. Какие-то тетради будут специальные, ручки? Оказалось, что нет. Просто эти пробники будет проверять Новосибирский институт мониторинга и развития образования. Учитель сказала, что свои пробники они будут тоже бесплатно писать. При этом, как рассчитывается сумма, никто у нас не знает. Якобы, дети пишут по желанию, можно не писать.С собой нужно взять паспорт и чёрную гелевую ручка. Больше ничего не надо. Вот мне интересно, какой смысл сдавать платные пробники и как повлияет тот факт, что мы их сдавать не будем, — интересуется бердчанка.

Директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Наталья Ярославцева в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» объяснила, почему проверка пробников ОГЭ или ЕГЭ экспертами НИМРО является платной.

— Люди могут проводить пробный экзамен по решению родительского комитета, при обсуждении администрации школы. Поскольку их кто-то должен проверять, то эти деньги направляются только на оплату работы экспертов. Во время ОГЭ и ЕГЕ это проверяется за государственные деньги. Преимуществ в данном случае нет, кроме того, что ребятишки будут реально знать ситуацию, к чему готовиться морально, знают ли они темы, умеют ли заполнять бланки. Это тренировка. За эту дополнительную работу родители и платят деньги, а школа договаривается, — прокомментировала Наталья Васильевна.

Стоит отметить, что официально такой услуги в НИМРО нет. Но когда сотрудников института просят провести такую услугу на основании договоренности , они проверяют пробники.

— Мы только предоставляем экспертов, которых действительно тяжело найти во всей области.

И.о. директора, заместитель директора по учебной работе Антонина Самохвалова заверила «Курьер. Среда. Бердск», что участие в пробном платном экзамене происходит исключительно на добровольном основании. А эксперты НИМРО проверяют написанную воспитанниками кадетского корпуса работу. При этом, как сказала Антонина Самохвалова, эксперты с пониманием относятся к ученикам, находящимися в трудной жизненной ситуации.