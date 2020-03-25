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Отменить все санкции из-за коронавируса призвали в ООН

16:00 25.03.2020 Фото: pixabay.com
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Глава ООН Гутерреш считает необходимым создать под эгидой ВОЗ механизм реагирования для борьбы с последствиями коронавируса.

Отменить все санкции из за коронавируса призвали в ООН
Однако Генассамблея может разрешить государству — члену ООН участвовать в голосовании, «если она признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам».

Генсек ООН Антониу Гутерреш написал письмо лидерам стран G20 и призвал их на фоне распространения коронавируса отменить санкции, мешающие доставлять продовольствие, медпомощь и предметы первой необходимости.
Помимо этого, генсек всемирной организации выступил за снятие ограничений на трансграничную торговлю, влияющие на доставку медицинского оборудования, лекарств и других товаров для борьбы с эпидемией.

«Это время солидарности, а не изоляции. < ...> COVID-19 потребует ответа, подобного которому не было раньше, — плана «военного времени» во времена гуманитарного кризиса. У руководства G20 есть исключительная возможность выступить с мощным пакетом ответных мер для устранения различных угроз от коронавируса. Это продемонстрировало бы солидарность с народами мира, особенно с наиболее уязвимыми».

Помимо этого, Гутерреш считает необходимым создать под эгидой ВОЗ механизм реагирования для борьбы с последствиями коронавируса. По его словам, это усилит глобальные ответные меры и даст больше возможностей для остановки вируса.
Онлайн-саммит лидеров стран G20 пройдет 26 марта. Его темой станет скоординированное реагирование на пандемию COVID-19. В саммите примет участие Владимир Путин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заразились более 370 тысяч человек, свыше 16 тысяч умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

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