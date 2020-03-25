Отравил двух школьников дым сигарет с ядовитым веществом в Подмосковье

Сперва школьники выпили пива, а затем зашли в подъезд одного из домов, чтобы погреться, где один из мальчиков и предложил другому закурить, достав из кармана сигареты.

Дым едва не убил школьника

В Орехово-Зуеве двое школьников попали в больницу после того, как выкурили по сигарете, содержащей неизвестные вещества. Как стало известно РЕН ТВ, сперва школьники выпили пива, а затем зашли в подъезд одного из домов, чтобы погреться, где один из мальчиков и предложил другому закурить, достав из кармана сигареты.

После этого мальчикам стало плохо и они были доставлены в местную больницу. Один из школьников после принятия неизвестного вещества потерял сознание. Другого осмотрели и отпустили. У них обоих были обнаружены признаки отравления неизвестными веществами.

Девятиклассник, которого отпустили домой, не смог объяснить, откуда его друг взял сигареты и что в них было. Известно лишь, что восьмиклассник, который и предложил закурить, проживает с тетей, которая является его опекуном, их семью характеризуют как благополучную. В школе подросток состоит на внутришкольном учете, поскольку иногда пропускает занятия. В прошлом году за административные правонарушения он был также поставлен на учет в детскую комнату милиции.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: РЕН ТВ