25.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Отравил двух школьников дым сигарет с ядовитым веществом в Подмосковье

16:15 25.03.2020 Фото: pixabay.com
0

Сперва школьники выпили пива, а затем зашли в подъезд одного из домов, чтобы погреться, где один из мальчиков и предложил другому закурить, достав из кармана сигареты.

Отравил двух школьников дым сигарет с ядовитым веществом в Подмосковье
Дым едва не убил школьника

В Орехово-Зуеве двое школьников попали в больницу после того, как выкурили по сигарете, содержащей неизвестные вещества. Как стало известно РЕН ТВ, сперва школьники выпили пива, а затем зашли в подъезд одного из домов, чтобы погреться, где один из мальчиков и предложил другому закурить, достав из кармана сигареты.

После этого мальчикам стало плохо и они были доставлены в местную больницу. Один из школьников после принятия неизвестного вещества потерял сознание. Другого осмотрели и отпустили. У них обоих были обнаружены признаки отравления неизвестными веществами.

Девятиклассник, которого отпустили домой, не смог объяснить, откуда его друг взял сигареты и что в них было. Известно лишь, что восьмиклассник, который и предложил закурить, проживает с тетей, которая является его опекуном, их семью характеризуют как благополучную. В школе подросток состоит на внутришкольном учете, поскольку иногда пропускает занятия. В прошлом году за административные правонарушения он был также поставлен на учет в детскую комнату милиции.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: РЕН ТВ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что было в сигарете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обратится к нации из-за коронавируса президент России Путин
17:33 25-03-2020
Обратится к нации из-за коронавируса президент России Путин
БердскБездорожье: 30 млн рублей стоят нормальные дороги на ул. Калинина и других за вокзалом в Бердске
17:25 25-03-2020
Бездорожье: 30 млн рублей стоят нормальные дороги на ул. Калинина и других за вокзалом в Бердске
422 733 человек заразились смертельным коронавирусом в мире
17:15 25-03-2020
422 733 человек заразились смертельным коронавирусом в мире
БердскНикто не умирает: в среднем состоянии больные коронавирусом, рассказала главный инфекционист Новосибирской области Позднякова
17:09 25-03-2020
Никто не умирает: в среднем состоянии больные коронавирусом, рассказала главный инфекционист Новосибирской области Позднякова
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:06 25-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
БердскОтчет мэра Бердска: о текучке кадров мэрии и генплане спросят депутаты градоначальника
17:00 25-03-2020
Отчет мэра Бердска: о текучке кадров мэрии и генплане спросят депутаты градоначальника
20 раз вонзил нож в тещу житель Белгорода. Все видел 10-летний сын
16:45 25-03-2020
20 раз вонзил нож в тещу житель Белгорода. Все видел 10-летний сын
БердскБрошенные автомобили-«подснежники» заполонили Бердск. Владельцев найдут, что им будет?
16:30 25-03-2020
Брошенные автомобили-«подснежники» заполонили Бердск. Владельцев найдут, что им будет?
Запихивала в свою промежность кроликов 25-летняя Мэри Тофт ради славы
16:25 25-03-2020
Запихивала в свою промежность кроликов 25-летняя Мэри Тофт ради славы
БердскФекальный кошмар: не убираются заразные испражнения и не проходят обработку канализационные стоки в Бердске 2
16:23 25-03-2020
Фекальный кошмар: не убираются заразные испражнения и не проходят обработку канализационные стоки в Бердске