Уснуть без снотворного: 5 продуктов для легкого засыпания

Индейка, курица, сыр, творог, яйца и молоко помогут вам расслабиться и заснуть. Триптофан — аминокислота, которая в них содержится, способствует секреции серотонина и мелатонина.

Вишня. Эти ягоды и сами по себе богаты мелатонином — «гормона сна»

Почти 50% взрослых людей во всем мире испытывают временные нарушения сна, а 22% (по данным NSF) систематически обращаются за медицинской помощью из-за бессонницы. Проблему можно решить без лекарств, стоит лишь пересмотреть рацион и продукты, которые употребляете.

Продукты, богатые белком. Индейка, курица, сыр, творог, яйца и молоко помогут вам расслабиться и заснуть. Триптофан — аминокислота, которая в них содержится, способствует секреции серотонина и мелатонина. Эти гормоны влияют на регуляцию циркадианных ритмов — внутренних биологических часов организма. Если в течение дня употреблять такие продукты, то к вечеру организм выработает достаточно мелатонина для спокойного и глубокого сна.

Цельные злаки. Элементы, содержащиеся в злаках, помогают переработать триптофан в мелатонин и серотонин. Не стоит отказываться от зернового печенья или хлебцев с отрубями. Тем, кто не может заснуть, стоит кушать на ужин пасту с овощами, коричневый рис или запеченный картофель и тыкву. Сложные углеводы прекрасно влияют на качество сна.

Вишня. Эти ягоды и сами по себе богаты мелатонином — «гормона сна». А кроме того, они стимулируют наш организм на дополнительную выработку собственного мелатонина. Поесть перед сном, вишни или выпить стакан вишневого сока и сладкий сон обеспечен. Чем темнее ягоды, тем больше в них полезных веществ.

Теплые напитки. Травяной чай с мятой и ромашкой, или стакан теплой воды с лимонным соком или подогретое молоко помогут вам расслабиться и настроиться на отдых. А вот алкогольные напитки не стоит пить на ночь. Сон может быстро скосить, но будет поверхностным и чувствительным, а утром вззагалі — болезненные ощущения.

Орехи и семена (а также масло, приготовленное из них) содержат не только триптофан, но и магний, который оказывает на организм успокаивающее воздействие. Чтобы сон был более спокойным, с’ешьте немного семян или орехов. Но ограничьтесь порцией в 30 м — большее количество может вызвать проблемы с пищеварением.

Источник: znaj.ua