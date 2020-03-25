658 человек заразились смертельным коронавирусом в России

За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Так, 120 случаев инфекции выявлено в Москве, шесть — в Московской области. Все новые пациенты в последние две недели находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование.
Общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, уточнили в оперативном штабе.
Пандемии COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в Китае в конце прошлого года, подвержены 170 стран. Инфекция проникла на все континенты, кроме Антарктиды. По данным ВОЗ, заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели свыше 424 тысяч человек, скончались почти 19 тысяч, 109 тысяч вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там количество погибших близится к семи тысячам), за ней следуют КНР, Испания, Иран, Франция и США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Источник: РИА Новости