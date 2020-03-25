25.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

658 человек заразились смертельным коронавирусом в России

15:57 25.03.2020 Фото: pixabay.com
0

За сутки количество зараженных выросло на 163 человека.

658 человек заразились смертельным коронавирусом в России
За сутки количество зараженных выросло на 163

За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Так, 120 случаев инфекции выявлено в Москве, шесть — в Московской области. Все новые пациенты в последние две недели находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование.

Общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, уточнили в оперативном штабе.

Коронавирусное заболевание 2019 года
Пандемии COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в Китае в конце прошлого года, подвержены 170 стран. Инфекция проникла на все континенты, кроме Антарктиды. По данным ВОЗ, заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели свыше 424 тысяч человек, скончались почти 19 тысяч, 109 тысяч вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там количество погибших близится к семи тысячам), за ней следуют КНР, Испания, Иран, Франция и США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда уйдет коронавирус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обратится к нации из-за коронавируса президент России Путин
17:33 25-03-2020
Обратится к нации из-за коронавируса президент России Путин
БердскБездорожье: 30 млн рублей стоят нормальные дороги на ул. Калинина и других за вокзалом в Бердске
17:25 25-03-2020
Бездорожье: 30 млн рублей стоят нормальные дороги на ул. Калинина и других за вокзалом в Бердске
422 733 человек заразились смертельным коронавирусом в мире
17:15 25-03-2020
422 733 человек заразились смертельным коронавирусом в мире
БердскНикто не умирает: в среднем состоянии больные коронавирусом, рассказала главный инфекционист Новосибирской области Позднякова
17:09 25-03-2020
Никто не умирает: в среднем состоянии больные коронавирусом, рассказала главный инфекционист Новосибирской области Позднякова
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:06 25-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
БердскОтчет мэра Бердска: о текучке кадров мэрии и генплане спросят депутаты градоначальника
17:00 25-03-2020
Отчет мэра Бердска: о текучке кадров мэрии и генплане спросят депутаты градоначальника
20 раз вонзил нож в тещу житель Белгорода. Все видел 10-летний сын
16:45 25-03-2020
20 раз вонзил нож в тещу житель Белгорода. Все видел 10-летний сын
БердскБрошенные автомобили-«подснежники» заполонили Бердск. Владельцев найдут, что им будет?
16:30 25-03-2020
Брошенные автомобили-«подснежники» заполонили Бердск. Владельцев найдут, что им будет?
Запихивала в свою промежность кроликов 25-летняя Мэри Тофт ради славы
16:25 25-03-2020
Запихивала в свою промежность кроликов 25-летняя Мэри Тофт ради славы
БердскФекальный кошмар: не убираются заразные испражнения и не проходят обработку канализационные стоки в Бердске 2
16:23 25-03-2020
Фекальный кошмар: не убираются заразные испражнения и не проходят обработку канализационные стоки в Бердске