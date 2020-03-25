658 человек заразились смертельным коронавирусом в России

За сутки количество зараженных выросло на 163

За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Так, 120 случаев инфекции выявлено в Москве, шесть — в Московской области. Все новые пациенты в последние две недели находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование.

Общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, уточнили в оперативном штабе.



Коронавирусное заболевание 2019 годаПандемии COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в Китае в конце прошлого года, подвержены 170 стран. Инфекция проникла на все континенты, кроме Антарктиды. По данным ВОЗ, заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели свыше 424 тысяч человек, скончались почти 19 тысяч, 109 тысяч вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там количество погибших близится к семи тысячам), за ней следуют КНР, Испания, Иран, Франция и США.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости