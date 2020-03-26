Фекальный кошмар: не убираются заразные испражнения и не проходят обработку канализационные стоки в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» провел расследование о круговороте фекалий. Человеческие испражнения переболевших людей переносят коронавирус две недели. Из Бердска канализационные стоки проходят 58 км. до очистных сооружений Новосибирска.

Фекалии заполонили Бердск

С началом весны везде под ногами мы видим фекалии собак, которые оттаяли с приходом тепла Испражнения животных и людей везде рядом с нами — гадят собаки, кошки, птицы. В нашем городе нет специальной площадки для выгула собак. Голуби гнездятся на крышах домов. Вдоль дорог проходит канализация, в зданиях всегда есть туалет, в каждой квартире. «Курьер. Среда. Бердск» решил выяснить, вредны ли фекалии животных и людей для человека? Кто должен убирать за собаками? Какую очистку проходят канализационные стоки в Бердске? На все эти вопросы мы нашли ответы.

Оказывается, вместе с испражнениями животных мы можем принести домой разные инфекции. Например, синегнойную палочку или стафилококки. Они вызывают воспалительные и гнойные процессы в тех местах, куда попадают (например: нос, горло, рана). Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала доктор биологических наук, ученый СО РАН Нина Тикунова и микробиолог Алевтина Бардашева, сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины в интервью 17 марта.

Интересно, что самые опасные из испражнений — фекалии людей. Напомним, что коронавирус две недели сохраняется в фекалиях переболевшего человека. Кроме того Нина Викторовна рассказывала, что именно «перескочивший» коронавирус от животного к человеку дал вспышку эпидемии вируса в мире.

ИСПРАЖНЕНИЯ СОБАК

Чем опасны фекалии собак?

Ученые Института химической биологии рассказали о вреде фекалий

Чем конкретно опасны фекалии собак, которые находятся под ногами у нас всю весну?

— С обувью, конечно, могут разноситься инфекции. Вы можете принести микробы домой, — сказала микробиолог Алевтина Бардашева.

Фекалии переносят условно патогенные инфекции, подчеркнула микробиолог. Например, синегнойную палочку, золотистый стафилококк. Эти инфекции могут вызвать у людей с ослабленным иммунитетом воспалительные процессы в том месте, куда они попадают, где происходит локализация инфекционного очага.

— Если инфекционный агент попадет в нос, то может возникнуть хронический насморк, если попадет в рану, то может начаться нагноение, — отметила Нина Тикунова.

При этом подчеркнула, что сильно бояться заразиться не стоит. Как правило, все многое из того, что переносят собаки – все это от людей. Так как они живут с нами в одной обстановке, если это домашние собаки, они приобретают и нашу условно-патогенную флору.

Когда фекалии высыхают на солнце, от них летит аэрозоль из микроорганизмов, если на них случайно наступить. В этом случае с частицами по воздуху могут распространяться и вирусы.

— Но к счастью от привитых от бешенства собак не много инфекций, которыми мы можем заразиться, — уточнила ученый.

Ученый отметила, что сильных вспышек заболеваемости весной не фиксируется. Следовательно, этот период не критично опасен для нас. Если расположить по эпидемиологической опасности для человека, то на первом месте – самые опасные для людей человеческие фекалии. На втором месте птичьи, и только на третьем собачьи.

Где хозяева должны выгуливать собак в Бердске?

Начальник Управления ЖКХ Бердска сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что выгуливать собак (свободный выгул) разрешается только в малолюдных местах и на площадках, отведенных для таких целей. Выгул собак на территориях парков, скверов, детских дошкольных и образовательных учреждений и прилегающих к ним площадок, спортивных сооружений, детских площадок, пляжей, рынков — запрещается.

— Специальной площадки для выгула собак в Бердске нет, — сказал Совбанов.

При этом подчеркнул, что мэрия ищет участки для создания таких площадок.

Кто должен убирать за псами?

— При выгуле животных хозяевам нужно убирать самим за своими питомцами в местах общего пользования, — уточнил Совбанов.

Отметим, что читатели «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что в Новосибирске жители сами создают площадки для выгула собак. Они просто отгораживают отдельные участки. Также бердчане рассказали, что недавно подобная площадка появилась и в Бердске на ул. Вокзальной.

Площадки для выгула собак сами создают жители

Самодельные площадки для выгула собак появились и в Бердске после Новосибирска

ФЕКАЛИИ ПТИЦ

Что переносят фекалии птиц?

Опасны ли фекалии птиц, также рассказали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины

— Голуби – это крайне нежелательные птицы, переносящие инфекции. Их даже называют крылатыми крысами. Они переносят много заболеваний, — сказала Нина Тикунова.

— В частности голуби переносят орнитоз и сальмонеллез, – рассказала микробиолог Бардашева.

Во многих местах за рубежом висит надпись «Не кормить голубей – штраф». Место голубей все-таки в лесу. Это изначально дикая птица, сказала Тикунова

Также ученый отметила, что заболевания могут переносить и такие птицы, как куры. Она напомнила, что на птицефабриках курам дают антибиотики для исключения такой вероятности, тогда как частные владельцы не всегда об этом беспокоятся.

Ученый отметила, для того чтобы не заразиться инфекциями от фекалий нужно соблюдать элементарные нормы гигиены и безопасности – мыть руки, дезинфицировать туалет.

На крышах тонны птичьего помета

На крышах пятиэтажек скапливается около тонны фекалий, об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал Роман Глагольев. Он занимается высотными работами, чистит крыши, моет окна. Роман прислал в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» фото с крыш с огромным слоем фекалий.

ИСПРАЖНЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Чем могут заразить фекалии людей?

Ученый Института химической биологии Нина Тикунова рассказал, чем опасны человеческие испражнения.

— Человеческие фекалии зачастую переносят кишечные заболевания и ОРВИ, в том числе вирус гриппа, — отметила Нина Тикунова.

Она вспомнила, как во времена перестройки у людей развилась склонность использовать подъезды и лифты домов в качестве туалетов. Домофоны ставили на подъездных дверях в первую очередь по этой причине.

Все-таки чаще всего вирусы передаются через руки. Поэтому во время эпидемий важно чаще мыть с моющими средствами руки, напомнила ученый.

Напомним, что фекалии людей вместе с грязной водой уходят в канализацию. Что с ними происходит дальше, обеззараживают ли их, «Курьер. Среда. Бердск» также решил выяснить?

Какую обработку проходят канализационные стоки Бердске?

Выяснилось, что никакую. В официальном ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Владимир Захаров рассказал подробности о канализационной системе в городе.

— В Бердске нет канализационных очистных сооружений, — сказал Захаров.

Бытовые и производственные сточные воды (фекальные сточные воды) города транспортируются по системе самотечно-напорных коллекторов и канализационных насосных станций перекачки на очистные сооружения города Новосибирска. В Бердске существует только система водоотведения фекальных сточных вод. В нее не попадают талые, дождевые и прочие сточные воды, а только от домов и организаций.

Что происходит со стоками в Бердске?

МУП «КБУ» города Бердска является ресурсоснабжающей организацией и оказывает выше указанным категориям потребителей услугу по сбору и транспортировке сточных вод на очистные сооружения города Новосибирска.

Проходят ли какую-либо обработку стоки в Бердске? На этот вопрос Захаров ответил, что никакой обработки нет.

— Обработке фекальные сточные воды в городе Бердске не подвергаются, — уточнил Владимир Николаевич.

МУП «Горводоканал» города Новосибирска согласно договору с МУП «Комбинат бытовых услуг» оказывает услугу по приему сточных вод, от города Бердска в систему водоотведения города Новосибирска с очисткой их на очистных сооружениях, отметил Захаров.

Какую обработку проходят стоки на очистных сооружениях Новосибирска?

Очистные сооружения находятся в 10 км. от Новосибирска

Фото http://gelio.livejournal.com/120846.html

Подробности о том, как обрабатываются фекальные стоки на очистных сооружениях, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал заместитель директора по эксплуатации Горводоканала Владимир Гусев.

Технология водоочистки на предприятии полная биологическая. Технологическая схема ОСК является типовой классической: сначала проводится предварительная механическая очистка с процеживанием и первичным отстаиванием от оседающих веществ, затем последующая биологическая очистка в аэротенках с помощью микроорганизмов от растворенных загрязняющих веществ. С 2016г. внедрено обеззараживание очищенной сточной воды ультрафиолетовым излучением (УФ-обеззараживание), эффективным и самым экологичным методом. Очищенная и обеззараженная вода сбрасывается в реку Обь через русловой рассеивающий выпуск.

— Смесь осадков обрабатывается и подвергается механическому обезвоживанию на высокоскоростных центрифугах с применением специализированных реагентов — флокулянтов для уменьшения объема. Конечное размещение осадка (кека) — в площадках депонирования (накопление, долговременная глубокая минерализация, обезвреживание). Депонирование является одним из способов утилизации коммунальных осадков, — рассказал Гусев.

Также Владимир Гусев отметил, что в Новосибирске система централизованного водоотведения является самой крупной за Уралом, технологически — полураздельная. Это более 80-ти перекачивающих канализационных насосных станций (КНС), порядка 1500 км канализационных сетей, которые собирают сточные воды города, в том числе Академгородка и пригородных населенных пунктов: городов Бердска, Оби, поселков: Краснообск, Кольцово, Пашино, Кудряшовский, новых строящихся микрорайонов, а также производственные стоки предприятий города и Кудряшовского мясокомбината (расположен в п. Криводановка). Поверхностные (ливневые) сточные воды города канализуются отдельной самостоятельной системой.

Фекальные стоки Бердска проходят 58 км. до очистки

Владимир Гусев отметил, что очистные сооружения канализации (ОСК) расположены в 10 км от города Новосибирска ниже по течению р. Оби, за д.п. Кудряшовский. Таким образом, судя по карте 2Гис, стоки из Бердска проходят 58 километров перед очисткой.

58 км. пути проходят фекалии из Бердска до очистных сооружений

Есть ли контроль за влиянием фекалий на человека?

«Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в управление Роспотребнадзора по Новосибирской области с вопросом о том, контролируют ли влияние фекалий животных и людей на человека. Ответ пришел за подписью заместителя руководителя Лады Самойловой. Она ответила, что государственный надзор по обращению с животными ведется органами исполнительной власти. Речь идет о мэрии города.

— Должностные лица указанных органов надзора имеют право проверять соблюдение требований закона в этой части. А именно: «При выгуле домашнего животного владелец обязан обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования», — уточнила Самойлова.

При этом существуют нормы СанПиН 2.1.2.2645-10 к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

— Эти нормы не допускают выполнение работ или совершение других действий, являющихся источником загрязнений воздуха (например, зловонный запах от продуктов жизнедеятельности домашних животных). По обращениям граждан на неприятные запахи из канализационной системы города по предписанию управления, аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» проводятся лабораторные исследования воздуха на содержание вредных химических веществ: аммиак, дигидросульфид (сероводород). Определяются предельно допустимый уровень загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, — сообщила Лада Самойлова.

Таким образом, если у бердчан возникают вопросы по загрязнению фекалиями в городе, как животных, так и запаха из канализации, они могут обращаться в мэрию и Роспотребнадзор.

Автор видео Алена Романцова