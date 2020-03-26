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Льва Лещенко перевели в реанимацию. Его и супругу положили в больницу с подозрение на коронавирус

11:42 26.03.2020 Фото: pixabay.com
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У Лещенко диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию не из-за ухудшения состояния, а в связи с тем, что это наиболее подходящее место для проведения плановой процедуры, в которой он нуждается. Сообщил его директор.

Льва Лещенко перевели в реанимацию. Его и супругу положили в больницу с подозрение на коронавирус
За ним образцовый уход», — сказал собеседник агентства

По словам Олега Дмитриева, артист находится в реанимации из-за плановых процедур, а не из-за ухудшения состояния.
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию не из-за ухудшения состояния, а в связи с тем, что это наиболее подходящее место для проведения плановой процедуры, в которой он нуждается. Об этом сообщил ТАСС в среду концертный директор певца Олег Дмитриев.

78-летний Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

«Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — сказал собеседник агентства.

Источник: ТАСС

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От редакции

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Аноним, 26 марта 2020 12:03
Лещенко заслужил такой уход,он же народный артист ,мы кто???? Желаю ему поправится и побыстрее, а я сам само удалился и не буду нарушать режим. За чем рисковать???? Всё что есть у нас -это жизнь. Лещенко нужны деньги,а мне моё здоровье. Будем живы и не помрем У нас ведь нет короны и рисковать не чем.

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