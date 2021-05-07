Машина ДПС сбила на "зебре" девушку с ребенком на велосипеде в Новосибирской области. Смотрите видео
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Машина ДПС сбила на "зебре" девушку с ребенком на велосипеде в Новосибирской области. Смотрите видео

8:39:455/7/2021Фото: АСТ-54
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По версии МВД, служебный автомобиль задел велосипедистов боковым зеркалом. Дескать сотрудники ГИБДД гнались за пьяным водителем. СК начал проверку инцидента.

Новосибирские сотрудники ДПС сбили девушку с ребенком на пешеходном переходе

Машина ДПС сбила девушку, ехавшую с ребенком на велосипеде. Инцидент произошел в п. Чистоозерном 7 мая на пешеходном переходе. Предположительно, служебный автомобиль задел велосипедистов боковым зеркалом.

«При мне уговаривали, что случайно задели и торопились на задержание пьяного водителя, правда без сирены и мигалок. Ребенок аж в сторону отлетел, со стороны видно было, что девочка идет. Еще сказали, что приедут к ней домой, видимо, будут дальше уговаривать», - рассказал очевидец событий АСТ-54.

По предварительной информации, никто не пострадал. В региональном главке МВД начали проверку. В СКР тоже. Как сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Новосибирской области Анастасия Кулешова, по информации о происшествии, размещенной в соцсетях, о ДТП с участием патрульной машины проводится доследственная проверка. Поводом для этого послужил видеоролик.

"В ходе проверки будут установлены все изложенные обстоятельства, в случае подтверждения данной информации действиям сотрудников ГИБДД будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнила Кулешова.

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