Коммунистов оштрафовали за первомайский автопробег в Новосибирске
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Коммунистов оштрафовали за первомайский автопробег в Новосибирске

8:04:165/7/2021Фото: Камиля Джафарова
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"Им надо было остановить машины, а за что привлечь уже никого не волнует", - считают в новосибирском обкоме КПРФ.

Полиция оштрафовала коммунистов за первомайский автопробег

Троим членам КПРФ из Новосибирска полиция выписала штраф  за первомайский автопробег. На них составили протоколы за административное правонарушение. Как сообщили в обкоме КПРФ 7 мая, двум коммунистам придется заплатить по 500 рублей, одному - 1000 рублей.

Юрист Новосибирского обкома Камиль Джафаров уверен, что перед ГИБДД стояла задача остановить автопробег.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 1 мая колонну с красными флагами, двигавшуюся по улицам столицы Сибири останавливали трижды. Каждый раз проверяли документы, требовали свернуть красные флаги и пристегнуться ремнями безопасности.

Как уточнили в обкоме, автоколонна собиралась проехать по всему Красному проспекту, побывать на заводе «Тяжстанкогидропресс» и нескольких памятниках.

— Все, кого остановила полиция, говорят, что сотрудники ГАИ давали понять, что их оштрафуют хоть за что. У одного товарища полностью переворошили машину: проверили аптечку, огнетушители, все до мелочей. Другой коммунист принял четкую позицию, что флаг сворачивать не будет, тогда его оштрафовали за грязный госномер. Им надо было остановить машины, а за что привлечь уже никого не волнует, — высказался секретарь Центрального райкома КПРФ Джафаров.

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