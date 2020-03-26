Отказываются от самоизоляции из-за коронавируса вернувшиеся из-за границы 4 семьи из Бердска

Бердчане апеллирует тем, что в России нет закона, который бы обязал их сидеть дома. Их право на свободу передвижения никто не может ограничить, считают горожане. Полиция города не может наказать туристов.

Главврач ЦГБ Алла Дробинская входит в состав оперативного штаба Бердска по коронавирусной инфекции

Сегодня, 26 марта, состоялся штаб по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции в Бердске. Его провел мэр Бердска Евгений Шестернин.

Главный специалист отдела Роспотребнадзора Бердска Надежда Иванова, главный врач гигиены и эпидемиологии Бердска Виктор Матко, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, замначальника отдела МВД Бердска и начальник управления гражданской защиты населения города.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрировано пять случаев подтвержденных коронавирусной инфекции. Лица прибыли из Франции, Великобритании, Италии и Германии. Все госпитализированы. Определен круг контактных лиц. Все они находятся под медицинским наблюдением 14 дней. Кроме того, сегодня коло 1000 людей прибывших из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции находятся на домашней самоизоляции. Случаев коронавирусной инфекции в Бердске не зарегистрировано. 118 прибывших из за границы находятся под медицинским наблюдением.

— Наша задача вовремя вручить постановление о изоляции прибывших из-за рубежа жителей Бердска. Ежедневно приходят списки с аэропорта на этих лиц с их адресами. Выбираем своих, передаем по лечебно-профилактическим учреждениям под наблюдения. Выезжаем по адресам и выдаем постановление о самоизоляции. Не всегда эти люди находятся там, где прописаны. Приходится их разыскивать через отдел внутренних дел, — рассказала мэру Надежда Ивановна сегодня, 26 марта.

Евгений Шестернин поинтересовался у замначальника полиции Владимира Кондратова, как происходит взаимодействие с Роспотребнадзором. Как оказалось, в ОМВД Бердска создана рабочая группа, работающая в тесном контакте с представителями больницы, Роспотребнадзором.

— Мы оперативно устанавливаем возможные места нахождения граждан. Силами отдела по заданию Роспотребнадзора отработали четыре человека. Узнали, где они находятся, провели профилактические мероприятия, — отчитался Владимир Михайлович.

Однако глава города уточнил, есть ли нарекания в адрес оперативности работы ОМВД Бердска. Как выяснилось, некоторые бердчане, вернувшиеся из-за границы отказались знакомиться и подписывать постановление и самоизоляции. Они не соблюдали режим самоизоляции, гуляли с детьми, ходили в магазины. Это нарушение на сегодняшний день. Но горожане апеллировали тем, что документ нарушает их конституционные права на свободу перемещения. Привлечь к ответственности таких граждан не удастся.

Люди и соседи опрошены. Информация переданы в ЦГБ. Чтобы привлечь их к ответственности. Нужно было вручить постановление, — резюмировал Кондратов.

Стоит отметить, что постановления о самоизоляции или карантине главного врача развозят сотрудники эпидемиологического отдела. Жителям Бердска по 35 адресам постановления уже вручили. Личные подписи получены.

— При посещении 10 адресов выявилось, что 4 семьи отказались получать постановление. Сказав, что это ограничивает их свободу передвижения. Мол, нет закона в России, который может их заставить соблюдать это постановление. Кроме того, на два адреса анонимно сообщили о том, что они не соблюдает самоизоляцию. Посещают концерты, собирают у себя знакомых и не соблюдают режим карантина. На 39 адресах мы провели профилактические беседы и вручили памятки о профилактике коронавирусной инфекции, — сообщил Виктор Матко.

По словам главного врача гигиены и эпидемиологии Бердска, с работниками общепитов и торговли проведена беседа опять-таки о мерах профилактики COVID-19.

По информации главврача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской у одного пациента, находившегося на самоизоляции, поднялась температура и появились признаки ОРВИ. Его мгновенно перевели в инфекционную больницу №1.

— У нас списочно распределены контакты, контактировавшие с находящимися на самоизоляции. Среди контактных наблюдаются пять дней. Ежедневно проводится мониторинг всех пациентов, данные записываются в карточки индивидуального наблюдения. Больничные листы выдаются как в бумажном, так и в электронном варианте, — сообщила Алла Дробинская.

Доктор также напомнила, что с 23 марта в БЦГБ приостановлены профосмотры, диспансеризация и работа «Центра здоровья». При этом врачи выявляют пациентов с хроническими болезнями, особенно в возрасте 60+. важно сказать, что за последнюю неделю в Бердске зарегистрировано 345 случаев ОРВИ, из них 209 дети. На пике ОРВИ медики регистрировали около 1000 больных инфекцией.

Депутат Андрей Пилько, входящий в состав штаба, акцентировал, что из-за коронавируса у людей осталось много вопросов. Особенно после обращения к нации президента страны Владимира Путина. Например, в какой момент аэропорт передает данные в Роспотребнадзор о прилетевших из-за границы бердчан. Это происходит, как правило тогда, когда турист находится дома. Также народного избранника волнует, как правоохранители контролируют соблюдение правил самоизоляции.

— Где они находятся? Дома, гуляют? Если мы будем знать, что самая главная опасность ходит по улицам и возможно заражение граждан, это нужно решать срочно и сейчас. Не надо играть в демократию. Вопрос очень серьезный — жизни и смерти, — обратился к замначальника полиции Бердска Андрей Пилько.

Информацию, которую мы получали, была анонимна или от Роспотребнадзора. Все эти сообщения отрабатывались. И эти люди уже были сняты с учета, так как карантин закончился. Нет сведений о том, что кто-то не соблюдает требований, — отрапортовал Кондратов.

Евгений Шестернин попросил не игнорировать подобные сообщения будь они от анонима или Роспотребнадзора. При этом не пренебрегать профилактическими беседами.

Напомним, главный санитарный врач РФ обязал всех, кто прибывает на территорию России, самоизолироваться. Домашний карантин длится 14 дней с момента приезда в Россию, человек должен находиться в своей квартире, покидать ее он не имеет права.