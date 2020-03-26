Детсады закроют? Дежурные группы в детсадах Бердска: будут ли работать с 30 по 3 апреля? Родители в отчаянии

Владимир Путин объявил каникулы по всей стране с 28 марта по 5 апреля. Однако пока что нет точного списка учреждений, который не будут работать. Губернатор Новосибирской области предложил создать дежурные группы в детсадах.

Губернатор региона предложил создать дежурные группы в детсадах Новосибирской области

Вчера, 25 марта, президент России Владимир Путин в 18-минутном ролике обратился к нации. Он ввел в стране каникулы из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля. Однако родители Бердска в отчаянии — как идти на работу, если детсад закроется.

— Я буду точно работать. Мой работодатель разорится с каникулами. к тому же, за эти каникулы мне не оплатят зарплату. как мне кормить семью, если я буду вынуждена сидеть с ребенком дома? — недоумевает Валерия.

Заместитель министра Минпромторга РФ вчера, 25 марта, предложил, чтобы данные предприятия работали на следующей каникулярной неделе.

1. организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе производителей продуктов питания и товаров первой необходимости;

2. организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги, а также организаций торговли;

3. организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятий, выпускающих материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства;

4. организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции.

Среди дополнительных мер, предпринимаемых в регионе по противодействию распространению коронавирусной инфекции губернатор Андрей Травников обозначил изменение режима работы детских садов, а также ограничения в работе развлекательных учреждений с массовым присутствием людей.

— Новосибирская область раньше других регионов объявила о начале школьных каникул, потому что в этом году мы поставили себе цель – бороться за снижение общей заболеваемости традиционными ОРВИ и гриппом. Именно поэтому принято решение о продлении школьных каникул, установленном для всех регионах страны – до 12 апреля.

Также продлеваются на следующую неделю каникулы для средних профессиональных образовательных организаций. Кроме того, решением Министерства высшего образования и науки России установлены каникулы для вузов,- заявил Травников сегодня, 26 марта.

В детских садах сейчас действует режим свободного посещения, каждый родитель принимает решение отправлять ребенка в детский сад или нет. Полностью детские сады закрывать не рекомендовано, потому, что часть предприятий остаются в работе.

— Детские сады на следующей неделе рекомендовано перевести в режим дежурных групп, по заявкам родителей соответствующее количество воспитателей, педагогов будут оставаться на работе и обеспечивать уход за нашими малышами, — заявил Травников.

Вице-мэр Бердска по экономической и социальной политике Жанна Шурова сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что пока что нет никаких официальных документов и распоряжений о работе детских садов в Бердске.

Как сообщал «Курьер. среда. Бердск», точный список предприятий, которые уйдут на каникулы из-за коронавируса, станет известен завтра, 27 марта.

Говоря о возможном ограничении работы мест массового присутствия людей, Андрей Травников подчеркну, что рекомендовано ограничение проведения всех мероприятий, ведение деятельности, собирающей большое количество людей.

С понедельника, 23 марта вся сеть подведомственных учреждений – государственных, муниципальных – театры, музеи переведены в режим дистанционной работы, онлайн трансляции. Тоже самое потребуют от частных предприятий, которые занимаются демонстрацией фильмов, организовывают различные развлекательные мероприятия.