Благоприятные посадочные дни в апреле 2020 года: с 1 по 7 растущая луна, отличная пора для посева

Лунный календарь на апрель 2020 подскажет удачные и не удачные дни для посева рассады, семян овощей и цветов. Когда вы выбираете подходящий день для посева, вы сохраняете свою энергию, избавляете растения от опасностей и обретаете гармонию со своим огородом и садом, а так же, получите богатый урожай.
Фазы Луны на апрель 2020 года
Растущая луна с 1 по 7 апреля Полнолуние - 8 апреля Убывающая луна с 9 по 21 апреля 22 апреля -Новолуние Растущая луна с 23 по 30 апреля
Неблагоприятные дни для посева семян в апреле — 8, 22, 23, 24
Благоприятные посадочные дни в Апреле 2020 года
Подходящие дни для посева семян на рассаду.
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Сеять томаты стоит — 26, 27, 7
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Посев огурцов лучше проводить в эти сроки — 9, 10, 26, 27, 4, 5, 6
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Посев Баклажанов, сладкого перца стоит осуществлять — 26, 27, 7
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Редиска, редька —7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
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Чеснок — 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
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Картофель — 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
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Сеять лук и морковь нужно— 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
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Перец горький — 11, 12, 4, 5, 6
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Зелень разных сортов — 9, 10, 17, 18, 19, 26, 27, 7
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Капуста — 12, 13, 14, 26, 27,
Удачные дни для посева и посадки цветов в Апреле 2020
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Однолетние цветы — 7, 25, 26, 26, 27, 4, 5, 6
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Двухлетки и многолетники — 7, 12, 13, 14, 26, 27
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Клубневые цветы и луковые— 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19
Удачные дни для посадки саженцев в апреле
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Плодовые деревья — 10, 11, 26, 27
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Виноград — 10, 11, 17, 18, 19, 26, 27, 4, 5
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Крыжовник, смородина — 9, 10, 26, 27, 28, 4, 5, 6
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Малина, ежевика — 9, 10, 17, 18, 19, 26
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Клубника, земляника — 10, 11, 17, 18, 19, 26, 27, 4, 5