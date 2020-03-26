Благоприятные посадочные дни в апреле 2020 года: с 1 по 7 растущая луна, отличная пора для посева

Когда вы выбираете подходящий день для посева, вы сохраняете свою энергию, избавляете растения от опасностей и обретаете гармонию со своим огородом и садом.

8 апреля -полнолуние Лунный календарь на апрель 2020 подскажет удачные и не удачные дни для посева рассады, семян овощей и цветов. Когда вы выбираете подходящий день для посева, вы сохраняете свою энергию, избавляете растения от опасностей и обретаете гармонию со своим огородом и садом, а так же, получите богатый урожай. Фазы Луны на апрель 2020 года Растущая луна с 1 по 7 апреля Полнолуние - 8 апреля Убывающая луна с 9 по 21 апреля 22 апреля -Новолуние Растущая луна с 23 по 30 апреля Неблагоприятные дни для посева семян в апреле — 8, 22, 23, 24 Благоприятные посадочные дни в Апреле 2020 года Подходящие дни для посева семян на рассаду. Сеять томаты стоит — 26, 27, 7

Посев огурцов лучше проводить в эти сроки — 9, 10, 26, 27, 4, 5, 6

Посев Баклажанов, сладкого перца стоит осуществлять — 26, 27, 7

Редиска, редька —7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19

Чеснок — 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19

Картофель — 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19

Сеять лук и морковь нужно — 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19

Перец горький — 11, 12, 4, 5, 6

Зелень разных сортов — 9, 10, 17, 18, 19, 26, 27, 7

Капуста — 12, 13, 14, 26, 27, Удачные дни для посева и посадки цветов в Апреле 2020 Однолетние цветы — 7, 25, 26, 26, 27, 4, 5, 6

Двухлетки и многолетники — 7, 12, 13, 14, 26, 27

Клубневые цветы и луковые— 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19 Удачные дни для посадки саженцев в апреле Плодовые деревья — 10, 11, 26, 27

Виноград — 10, 11, 17, 18, 19, 26, 27, 4, 5

Крыжовник, смородина — 9, 10, 26, 27, 28, 4, 5, 6

Малина, ежевика — 9, 10, 17, 18, 19, 26

Клубника, земляника — 10, 11, 17, 18, 19, 26, 27, 4, 5

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Что планируете сеять в апреле? Ответить