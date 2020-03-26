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Благоприятные посадочные дни в апреле 2020 года: с 1 по 7 растущая луна, отличная пора для посева

16:28 26.03.2020 Фото: pxhere.com
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Когда вы выбираете подходящий день для посева, вы сохраняете свою энергию, избавляете растения от опасностей и обретаете гармонию со своим огородом и садом.

Благоприятные посадочные дни в апреле 2020 года: с 1 по 7 растущая луна, отличная пора для посева
8 апреля -полнолуние

Лунный календарь на апрель 2020 подскажет удачные и не удачные дни для посева рассады, семян овощей и цветов. Когда вы выбираете подходящий день для посева, вы сохраняете свою энергию, избавляете растения от опасностей и обретаете гармонию со своим огородом и садом, а так же, получите богатый урожай.

Фазы Луны на апрель 2020 года 

Растущая луна с 1 по 7 апреля
Полнолуние - 8 апреля
Убывающая луна с 9 по 21 апреля
22 апреля -Новолуние
Растущая луна с 23 по 30 апреля

Неблагоприятные дни для посева семян в апреле — 8, 22, 23, 24

Благоприятные посадочные дни в Апреле 2020 года

Подходящие дни для посева семян на рассаду.

  • Сеять томаты стоит — 26, 27, 7
  • Посев огурцов лучше проводить в эти сроки — 9, 10, 26, 27, 4, 5, 6
  • Посев Баклажанов, сладкого перца стоит осуществлять — 26, 27, 7
  • Редиска, редька —7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
  • Чеснок — 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
  • Картофель — 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
  • Сеять лук и морковь нужно— 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
  • Перец горький — 11, 12, 4, 5, 6
  • Зелень разных сортов — 9, 10, 17, 18, 19, 26, 27, 7
  • Капуста — 12, 13, 14, 26, 27,
Удачные дни для посева и посадки цветов в Апреле 2020
  • Однолетние цветы — 7, 25, 26, 26, 27, 4, 5, 6
  • Двухлетки и многолетники — 7, 12, 13, 14, 26, 27
  • Клубневые цветы и луковые— 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19
Удачные дни для посадки саженцев в апреле
  • Плодовые деревья — 10, 11, 26, 27
  • Виноград — 10, 11, 17, 18, 19, 26, 27, 4, 5
  • Крыжовник, смородина — 9, 10, 26, 27, 28, 4, 5, 6
  • Малина, ежевика — 9, 10, 17, 18, 19, 26
  • Клубника, земляника — 10, 11, 17, 18, 19, 26, 27, 4, 5
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