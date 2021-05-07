Муж найденной мертвой блогерши признался в убийстве. Он пришел в полицию в непотребном виде

Муж бьюти-блогера Кристины Журавлевой признался в убийстве жены. В полицию он пришел в непотребном виде. По мнению источника, мужчина был под воздействием психотропных веществ.
- В полиции на него надавили, и мужчина подписал признательные показания о том, что он убил жену. Однако следователи склонны сомневаться в этом признании. Версия о том, что именно муж убил блогершу, пока остаётся основной, но не единственной. В СК продолжают выяснять обстоятельства смерти Журавлёвой, — заявил источник.
16 апреля в лесополосе было найдено тело, подвергшееся сильным изменениям из-за разложения. По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В справке, выданной родственникам, указана дата гибели — 7 апреля. Под подозрение попал муж, с которым, по версии следствия, могла поссориться убитая перед смертью. Супруг признался в совершении преступления, пишет URA.RU.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне в доме Журавлевой провели обыск. Она пропала еще в апреле. Супруг рассказал подругам блогерши, что она решила уйти от него.