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За взятку в 2,3 млн рублей отправили в колонию на 2 года экс-начальника колонии №2 в Новосибирске

20:00 26.03.2020 Фото: Википедии
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Кроме того осужденного лишили звания подполковника внутренней службы. За деньги он обещал заключенному улучшить условия содержания и похлопотать об условно-досрочном освобождении.

За взятку в 2,3 млн рублей отправили в колонию на 2 года экс начальника колонии №2 в Новосибирске
Экс-начальника колонии приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима

Бывший начальник исправительной колонии осужден за покушение на мошенничество, сообщили сегодня, 26 марта, в прокуратуре Новосибирской области.

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника исправительной колонии №2  ФСИН по Новосибирской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Установлено, что мужчина, занимая должность начальника колонии, пообещал за денежное вознаграждение в сумме 2,3 млн рублей обеспечить улучшение условий содержания осужденного, отбывающего наказание в другом исправительном учреждении, а также направить в суд материалы, необходимые для его условно-досрочного освобождения.

При этом он понимал, что решение этих вопросов не входит в его компетенцию, и не имел намерений исполнить обещанное.При передаче денежных средств начальник колонии был задержан сотрудниками полиции.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности бывшего начальника исправительного учреждения и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, он лишен специального звания – «подполковник внутренней службы».

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