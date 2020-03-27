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Здоровье / Общество

ГНЦ «Вектор»нашел фитопрепарат для профилактики и лечения коронавируса

01:09 27.03.2020 Фото: treespk.ru
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Высокая противовирусная и антимикробная активность растения подтверждена результатами исследований ГНЦ «Вектор».

ГНЦ Векторнашел фитопрепарат для профилактики и лечения коронавируса
В России вайду красильную культивируют в небольших объемах — как хороший медонос и перспективное кормовое растение

Томские биологи предлагают использовать для профилактики и лечения коронавируса траву и корни вайды красильной. Высокая противовирусная и антимикробная активность растения подтверждена результатами исследований ГНЦ «Вектор».

В России вайду красильную культивируют в небольших объемах — как хороший медонос и перспективное кормовое растение. Однако, по данным исследователей, оно обладает высокой эффективностью в борьбе со многими инфекционными заболеваниями. В частности, водные экстракты вайды использовались для лечения больных при вспышке вируса птичьего гриппа в КНР в 2003 году.

Сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» исследовали действие вайды на чувствительных культурах клеток с использованием вирусов гриппа, кори, паротита и на модели мыши с использованием вируса гриппа птиц.

— Серия экспериментов подтвердила высокую биологическую активность корня вайды, — сообщает пресс-служба Томского государственного университета. — После ее применения выжило более половины грызунов, зараженных вирусом птичьего гриппа.

При этом фитопрепараты отличаются низкой токсичностью и хорошей переносимостью. Это особенно важно для людей с пониженным иммунитетом и страдающих хроническими заболеваниями.

Биологи планируют расширить исследовательские плантации этого ценного растения.

— С учетом сложной ситуации, обусловленной необходимостью защиты россиян от коронавируса, мы готовы выращивать вайду в больших объемах для поставок пищевикам и фармакологам, — отмечают ученые.

Источник: РГ

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