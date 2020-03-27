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Кремль уточнит: Получат ли в двойном размере оплату работающие в коронавирусные каникулы с 30 марта по 3 апреля в России

08:29 27.03.2020 Фото: РЕН ТВ
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Песков уточнит, получат ли люди на «удаленке» двойную оплату за работу в выходные. Эти детали будут еще дорабатываться, отметил пресс-секретарь президента РФ

Кремль уточнит: Получат ли в двойном размере оплату работающие в коронавирусные каникулы с 30 марта по 3 апреля в России
Песков не знает, как оплачивают работу в каникулы. Но уточнит

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился в четверг ответить, будут ли люди, перешедшие на удаленный режим работы и продолжающие работать в период выходной недели с 28 марта по 3 апреля, оплату в двойном размере, как это предусмотрено Трудовым кодексом.

В разговоре с журналистами представитель Кремля обещал уточнить этот вопрос. «Я не могу вам ответить на этот вопрос, эти детали будут еще дорабатываться, — сказал он. — Уточню в обязательном порядке». Представитель Кремля также оставил без ответа вопрос о том, прорабатывались ли в Кремле меры по субсидированию зарплат сотрудников компаний, которые вынужденно простаивают в период дополнительной выходной недели.

«Следующий пакет мер по поддержке экономики разрабатывается в правительстве РФ и как говорил премьер Мишустин, курирует эту тему Андрей Белоусов. Поэтому дождемся информации от правительства», — сказал Песков.

Во время обращения к гражданам РФ 25 марта президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил Путин. По его словам, самое безопасное сейчас — это побыть дома.

Согласно Трудовому кодексу, за работу в выходные или праздничные дни сотруднику начисляется зарплата не менее чем в двойном размере.

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