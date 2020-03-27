Потепление до +4 со штормовым ветром идет в Бердск

Потепление продержится все выходные

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшой снег, днем в отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, днем 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°C, при прояснениях до — 13°C, днём -1, +4°C.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области