Взрослый и ребенок погибли при пожаре от взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Выгорело несколько квартир

Взрыв в Магнитогорске произошел накануне вечером

Силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС работают на ликвидации последствий хлопка газовоздушной смеси в городе Магнитогорске.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление в 7-ом подъезде, горели несколько квартир на втором и третьем этажах. Сотрудниками МЧС был спасен 31 человек. В 20 часов 20 минут пожар был локализован (оставлено распространение огня), а еще через 6 минут открытое горение успешно ликвидировано. Несущие конструкции дома не повреждены.

По уточнённым данным в результате происшествия погибли два человека, из них один ребенок. Пострадали 2 человека, из них один ребенок.

В район ЧП следует начальник Главного управления МЧС по Челябинской области, сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит выяснить причины происшествия. Создан оперативный штаб, организована работа специалистов психологической службы.

Ликвидация последствий пожара объявлена в 22.40.

По данным на 01.00 27 марта: в Магнитогорском городском округе, согласно постановления Главы, введен режим «Чрезвычайная ситуация». Коммунальные системы жилого дома отключены, а все жители дома расселены в четырех пунктах временного размещения. На 27 марта запланировано проведение обследования строительных конструкций дома.

Напомним, что сегодня в 19 часов 30 минут поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Магнитогорск, ул. Доменщиков.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области