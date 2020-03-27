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Закрывают отделения полиции для граждан из-за коронавируса

11:45 27.03.2020 Фото: ТАСС
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Всем, кто хочет обратиться в ведомство, рекомендуют сделать это в электронной форме.

Закрывают отделения полиции для граждан из за коронавируса
Полиция перестанет принимать заявления

В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан.
Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии).

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

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