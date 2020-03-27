7 правил поведения при покупке и продаже квартиры в интернете

Отобрав подходящие варианты квартир в объявлениях, нужно сделать второй шаг: понять, кто их разместил

Хотя бы раз в жизни каждый из нас бывает продавцом и покупателем недвижимости. В случае с новостройками всё более или менее понятно: важно, чтобы застройщик был надёжным. Но большая часть сделок происходит на вторичном рынке, и здесь без интернета не обойтись – именно на площадках в сети размещают объявления о продаже и, наоборот, ищут подходящие квартиры.

Как обезопасить себя, покупая и продавая жильё в интернете?

1. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ (для продавца и покупателя)



На крупных и широко известных сайтах внедрены механизмы защиты пользователей. А в неофициальных приложениях их нет, поэтому существует риск утечки персональных данных пользователей.Ольга М. из Нового Уренгоя купила сыну квартиру в Подмосковье. Он окончил столичный вуз, женился, нашёл работу в Москве. Но через год молодые развелись, и сын вернулся на Север. Пришлось квартиру продавать. Сначала Ольга обратилась к риелторам, но спроса не было. Тогда она решила сама заняться продажей и разместила объявление на многих сайтах. Быстро откликнулся молодой человек, сказавший, что получил наследство и хочет срочно вложить деньги в квартиру. А поскольку Москва от Нового Уренгоя далеко, выразил готовность самостоятельно оформить документы, если Ольга вышлет ему доверенность. Но она – человек грамотный. Поняла, что с этим человеком дела иметь не стоит. Общаться с ним больше не стала и сняла объявление со всех сайтов, кроме нескольких широко известных.Елена Мищенко, руководитель отдела городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости»:– Разработка технических средств защиты от недобросовестных пользователей – дорогое удовольствие. Маленькие агентства и компании просто не могут себе позволить это. Поэтому только крупные площадки имеют эффективную защиту от мошеннических схем. А если человек, решивший продать или купить квартиру, использует смартфон для поиска и размещения объявлений, он должен понимать: устанавливать нужно исключительно официальные приложения. Крайне рискованно скачивать на телефон неизвестные ресурсы – точно так же, как и заходить на подозрительные сайты, поскольку высока вероятность взлома и проникновения к персональным данным, включая коды доступа в онлайн-банки.

Дополнительно рекомендуем продавцам через МФЦ наложить запрет на любые сделки с их недвижимостью без личного присутствия. Это убережёт от проблем, тем более что данное обременение снимается одним днём, если дата сделки уже известна.



2. ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР (для продавца)Если выставляете квартиру на продажу, ваш телефон может раскалиться от звонков. Поэтому первое правило, которое должны знать потенциальные продавцы, – защитить свой номер от нежелательных звонков.У Артёма Р. из Липецка была квартира, купленная «впрок» – сыну или дочери, кто раньше обзаведётся семьёй. Но сын после школы поступил в столичный вуз и возвращаться не собирается, а дочь уехала к мужу в Белгород. Квартиру он решил продать. Купил самый дешёвый телефон и симку, чтобы «не светить» свой действующий номер в объявлениях.Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды в «Авито Недвижимости»:– Покупать телефон и симку для приёма звонков по объявлению уже не нужно. Если вы размещаете объявление на «Авито Недвижимости», то ваш телефон будет защищён сервисом «Анонимный номер». Этот механизм защиты устроен так: в объявлении не показывается его настоящий номер – есть только цифры, сгенерированные системой. При этом алгоритм устроен таким образом, что, набрав эти цифры, потенциальный покупатель всегда может дозвониться до человека, разместившего объявление.

Кстати, сервис «Анонимный номер» защищает продавца не только от недобросовестных покупателей, но и от спама. Соответствующие звонки блокируются автоматически.

3. ПРОВЕРИТЬ ПРОДАВЦА (для покупателя)

Отобрав подходящие варианты квартир в объявлениях, нужно сделать второй шаг: понять, кто их разместил. Серьёзные площадки дают возможность изучить историю продавца – узнать, агентство это или частное лицо, размещало ли оно раньше подобные объявления и т. д.

Анна К. из Ставрополя решила улучшить жилищные условия своей пожилой тёте – купить благоустроенную квартиру взамен прежней (без удобств в доме, построенном ещё в XIX в.). Параметры выбора были жёсткими: конкретное месторасположение, невысокий этаж и невысокая цена. Она просматривала объявления и не раз, когда звонила по поводу понравившейся квартиры, слышала примерно следующее: «Вы знаете, этой квартиры уже нет. Но у нас есть другая… А что вас интересует в принципе?»

Руслан Закирьянов,



руководитель направления вторичной недвижимости в «Авито Недвижимости»:– Чтобы узнать больше о продавце, можно посмотреть дату создания его аккаунта: чем дольше он присутствует на сайте, тем больше шансов, что с ним всё в порядке. Если это риелтор, то можно увидеть, какие ещё квартиры он предлагает. А если подписаться на профиль конкретного человека, можно будет получать сообщения обо всех его обновлениях. Если вы общаетесь с активным пользователем Авито, в его профиле можно будет найти другие товары, которые он когда-либо продавал на площадке. Это поможет составить представление о его интересах.

4. ПРОВЕРИТЬ КВАРТИРУ (для покупателя)

Понравившуюся квартиру нужно проверить на отсутствие юридических рисков – данные обо всех квартирах в стране собраны в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Дмитрий Р. из Липецка жил в «однушке» с женой и дочерью, которая через полгода должна была идти в школу. Решили увеличить жилплощадь. Он нашёл подходящую «двушку», посмотрели её с женой – всё понравилось. Хотел уже отдать залог, но брат посоветовал проверить квартиру. И оказалось, что у неё не один собственник, как ему сказали, а четыре.



Руслан Закирьянов,руководитель направления вторичной недвижимости в «Авито Недвижимости»:– На «Авито Недвижимости» есть услуга проверки юридических рисков жилья https://www.avito.ru/proverka-kvartir/.

На основе выписки из Единого государственного реестра недвижимости предоставляется информация, которая поможет понять, кто является собственником квартиры и сколько их было, не находится ли квартира в ипотеке, не наложен ли на неё арест, кто прописан, нет ли наследников, которые могли бы претендовать на жильё и т. д.

5. ПООБЩАТЬСЯ В ЧАТЕ (для продавца и покупателя)



Если вы не хотите сразу сообщать посторонним людям свой телефонный номер, можно воспользоваться альтернативными формами коммуникации. Для начала можно выбрать вариант общения с продавцом по электронной почте или в чате – используя эти каналы, выяснить некоторые важные моменты. И переходить к телефонным переговорам в том случае, если станет понятно, что с этим продавцом можно иметь дело.Денис Д. из Москвы покупал квартиру в Питере для дочери, которая там нашла интересную работу. Ему важно было для начала из Москвы отобрать несколько точно подходящих ей вариантов, чтобы, один раз приехав в Питер, посмотреть и выбрать окончательно. Поначалу он попробовал общаться с продавцами по телефону, но быстро отказался от этой идеи. Один объявление разместил, но ещё не принял окончательного решения о продаже, другой говорит много лишнего, а если это агентство, то начинают предлагать другие квартиры. Тогда он завёл электронный ящик специально для общения с продавцами.Руслан Закирьянов,руководитель направления вторичной недвижимости в «Авито Недвижимости»:– Если кому-то комфортнее начать общение с переписки, то на «Авито Недвижимости» есть чат, в котором продавец и покупатель могут переписываться, не сообщая друг другу телефонных номеров. Это поможет прояснить основные интересующие вопросы и обсудить заранее все условия. А потом уже можно выходить на живое общение.6. НЕ СООБЩАТЬ НИКОМУ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (для продавца и покупателя)На первых стадиях процесса покупки недвижимости ваши персональные данные никто не должен требовать – они необходимы лишь при заключении сделки, и никак не раньше. Просьба выслать, к примеру, копию паспорта неправомерна. Ни в коем случае не высылайте. И уж тем более не сообщайте данные своих банковских карт.

Ангелина З. из Новосибирска искала новую квартиру – они с мужем решили расширить жилплощадь до рождения первенца. Одно объявление её сразу привлекло: дом она знала и он ей нравился, планировку «двушек» в нём хорошо представляла. Позвонила продавцу – строгий голос пожилой женщины попросил её выслать копию паспорта. Ангелину это смутило, и она рассказала мужу. Тот решил сам пообщаться с продавцом и выяснил: с его женой разговаривала бдительная, но не очень грамотная юридически мать хозяина. Недоразумение разрешилось, и мужчины договорились о просмотре квартиры.

Елена Мищенко, руководитель отдела городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости»:

– Люди, решившие самостоятельно продавать или покупать недвижимость, должны быть бдительны и осторожны. Ведь не секрет, что, зная персональные данные собственника недвижимости, мошенники могут переоформить квартиру на себя, продать третьим лицам, перевести деньги со счетов собственника или покупателя и многое другое. Ни в коем случае нельзя отправлять незнакомцам копию паспорта, СНИЛСа, номера кредитных карточек, коды доступа в онлайн-банки. Профессиональное агентство недвижимости сотрудничает с клиентами только на основании подписанного договора и отвечает за все свои действия перед законом. Настоящий эксперт рынка никогда не будет требовать от клиентов более того, что необходимо для удачного проведения сделки.



7. НЕ ПЕРЕВОДИТЬ НЕЗНАКОМЦАМ ДЕНЬГИ (для покупателя)Бывают разные уловки. К примеру, человек представляется хозяином квартиры и просит деньги на билет из другого города, чтобы ускорить сделку. На такое поддаваться нельзя однозначно. Но и с задатком, практика которого распространена на вторичном рынке, будьте осторожны. Как правило, его дают для того, чтобы «забронировать» понравившуюся квартиру, и часто делают это тет-а-тет, без документов. Это неправильно. Прежде чем передать задаток, посоветуйтесь с юристом.Алексей П. из Ростова-на-Дону нашёл хороший вариант в центре. Квартиру показывал мужчина – сказал, что муж хозяйки (по документам владелица – женщина). Попросил «символический задаток» в 5 тыс. руб., чтобы другим покупателям уже не показывать. Алексей оставил деньги и дома радостно сообщил жене, чтобы готовилась к переезду. Но на следующий день телефон продавца перестал отвечать, а потом и вообще стал недоступным.Алексей Евсегнеев, юрист:– Никогда нельзя отдавать деньги просто так. Любая передача денег должна сопровождаться составлением соответствующего документа. В случае задатка это может быть расписка получателя средств (собственника квартиры или его представителя по доверенности). Она может быть составлена в свободной форме и даже написана от руки. При расчётах по договору купли-продажи задаток засчитывается в счёт оплаты стоимости квартиры.

Источник: АиФ