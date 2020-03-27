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Взятку в 1,5 тысячи предложил нелегальный торговец «омывайкой» полиции в Новосибирске

15:15 27.03.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Возбуждено уголовное дело.

Взятку в 1,5 тысячи предложил нелегальный торговец омывайкой полиции в Новосибирске
Расследование дела продолжается

Следственным отделом по Советскому району г. Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки)

По данным следствия, в марте 2020 года 34-летний мужчина в утреннее время находясь в Советском районе на обочине ул. Бердское шоссе, осуществлял реализацию стеклоомывающей жидкости объемом 5 литров по цене 150 рублей без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. После пресечения данного правонарушения сотрудниками отдела полиции 34-летний мужчина был доставлен в отдел полиции «Советский», где находясь в кабинете лично передал взятку в сумме 1 500 рублей сотруднику полиции за совершение последним незаконного действия – неисполнения предусмотренной законом обязанности по составлению протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ. Сотрудник полиции отказался получить взятку, в связи с чем преступление не было доведено до конца по независящим обстоятельствам.

Фигурант дела задержан с поличным сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Советский» МВД России.

В ближайшее время следователем будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник: Следственный комитет НСО

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