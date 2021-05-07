Девушка-водитель перепутала газ с тормозом и врезалась в столб на Toyota Carina в Бердске. Смотрите фото
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Девушка-водитель перепутала газ с тормозом и врезалась в столб на Toyota Carina в Бердске. Смотрите фото

10:04:215/7/2021
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Она растерялась, когда неожиданно дорогу на ул. Черемушной начал переходить мужчина - в неположенном месте. И вместо тормоза нажала педаль газа.

"Тойота" влетела в фонарный столб на ул. Черемушной в Бердске

На ул. Черемушной в Бердске 7 мая около 21.30 произошло ДТП. Девушка за рулем "Тойоты Карины" врезалась фонарный столб.

Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, приславшие фото с места происшествия в редакцию, девушка-водитель растерялась, когда неожиданно дорогу начал переходить мужчина - в неположенном месте.

-Это произошло возле ТЦ "Черемушки". Она напугалась, когда на дороге возник мужик, и перепутала педали. Нажала вместо тормоза на газ и влетела в столб, - уточнил свидетель ДТП.

Сразу остановились какие-то машины, стали оказывать помощь, пытались завести разбитую "Тойоту". Но не получилось. Видимо, придется вызывать эвакуатор.

Автомобиль разбит, девушка не пострадала. А как "чувствует себя" опора линии уличного освещения, пока не известно.

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