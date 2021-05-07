Девушка-водитель перепутала газ с тормозом и врезалась в столб на Toyota Carina в Бердске. Смотрите фото

На ул. Черемушной в Бердске 7 мая около 21.30 произошло ДТП. Девушка за рулем "Тойоты Карины" врезалась фонарный столб.
Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, приславшие фото с места происшествия в редакцию, девушка-водитель растерялась, когда неожиданно дорогу начал переходить мужчина - в неположенном месте.
-Это произошло возле ТЦ "Черемушки". Она напугалась, когда на дороге возник мужик, и перепутала педали. Нажала вместо тормоза на газ и влетела в столб, - уточнил свидетель ДТП.
Сразу остановились какие-то машины, стали оказывать помощь, пытались завести разбитую "Тойоту". Но не получилось. Видимо, придется вызывать эвакуатор.
Автомобиль разбит, девушка не пострадала. А как "чувствует себя" опора линии уличного освещения, пока не известно.