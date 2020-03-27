27 марта в ЗАГСе Бердска практически пусто. По словам ведущего специалиста отдела ЗАГС Бердска Эсмиры Кравченко, 27 марта поженились три пары.
— Коронавирус здесь не причем. Заявление на регистрацию брака подавали за месяц. В прошлую пятницу, 20 марта должны были пожениться 14 пар, три пары передумали,- рассказала сотрудница ЗАГСа.
По приметам, свадьба в марте сулит новобрачным долгую и счастливую, полную разнообразных впечатлений жизнь.
Шок брака: три пары зарегистрировались в последнюю пятницу марта в Бердске. Короновирус не причем
18:00 27.03.2020,
По приметам, свадьба в марте сулит новобрачным долгую и счастливую, полную разнообразных впечатлений жизнь.
27 марта в ЗАГСе Бердска практически пусто. По словам ведущего специалиста отдела ЗАГС Бердска Эсмиры Кравченко, 27 марта поженились три пары.
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От редакции
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