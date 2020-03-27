Шок брака: три пары зарегистрировались в последнюю пятницу марта в Бердске. Короновирус не причем

Три пары зарегистрировались в последнюю пятницу марта

27 марта в ЗАГСе Бердска практически пусто. По словам ведущего специалиста отдела ЗАГС Бердска Эсмиры Кравченко, 27 марта поженились три пары.

— Коронавирус здесь не причем. Заявление на регистрацию брака подавали за месяц. В прошлую пятницу, 20 марта должны были пожениться 14 пар, три пары передумали,- рассказала сотрудница ЗАГСа.

По приметам, свадьба в марте сулит новобрачным долгую и счастливую, полную разнообразных впечатлений жизнь.