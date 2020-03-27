Отменяет все полеты с 1 апреля лоукостер «Победа»

Это произошло после того, как российское правительство запретило полеты в другие страны из-за коронавируса. Приостановка полетов и за рубеж и по России продлится до 31 мая.

«Победа» приостановит все полеты

Крупнейший российский лоукостер, третья по размеру авиакомпания «Победа» решила приостановить все полеты — за рубеж и по России. Об этом РБК рассказали три источника в «Аэрофлоте» («Победа» входит в группу «Аэрофлот»), и это подтвердил партнер перевозчика, а позже — и пресс-служба «Победы».

«Победа» приняла решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети», — говорится в сообщении авиакомпании. Приостановка продлится до 31 мая.

На сайте «Победы» сейчас уже нельзя купить никакие авиабилеты.

Такое решение было принято в связи с постановлением российского правительства о запрете с 27 марта всех полетов за рубеж (за исключением вывоза российских граждан из-за границы) по причине угрозы распространения коронавируса, следует из сообщения авиакомпании.

«Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное — это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома», — заявил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков (его слова приводятся в сообщении компании).

Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов, сообщает «Победа».

Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете. Эти средства клиенты смогут в течение года потратить на любые рейсы «Победы», которые возобновятся после снятия введенных ограничений.

Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России, за исключением «Аэрофлота») оценила убытки российских авиакомпаний из-за запрета полетов за рубеж в 500 млн руб. в сутки. «В связи с тем, что указанные рейсы [по вывозу россиян из-за границы] выполняются с односторонней нагрузкой, прямой убыток авиакомпаний по каждому такому рейсу, по оценкам экспертов АЭВТ, составляет до 2,5 млн руб. при выполнении рейса на узкофюзеляжном самолете», — говорится в письме главы АЭВТ Владимира Тасуна на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова, о котором стало известно накануне. На широкофюзеляжном самолете убытки составляли до 4–5 млн руб. Таких рейсов выполнялось около 200 в сутки. В итоге общие убытки перевозчиков составляют не менее 500 млн руб. в сутки, заключил Тасун.

На фоне запрета полетов за рубеж российские авиакомпании, по данным АЭВТ, увеличили количество рейсов по России на 15%. «Но занятость кресел [на внутренних рейсах] сейчас не превышает 60%», — говорил заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров. В прошлом году этот показатель был значительно выше — 80,5%.

У «Победы» минимальные фиксированные затраты (эти затраты компания несет, даже если не выполняет рейсы), сказал источник в группе «Аэрофлот», — зарплата центрального аппарата и аренда офиса, а также лизинг самолетов.

В случае с лизингом все идет к тому, что все авиакомпании приостановят платежи, продолжает собеседник РБК. Например, самому «Аэрофлот» удалось договориться с «ВТБ-Лизингом» об отсрочке платежей по 67 самолетам (19% парка группы) с апреля—сентября 2020 года на июль 2021 года.