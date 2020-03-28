Тренды в маникюре-2020. Тренды-2019 еще в моде?

В последнее время наиболее востребованным стал более сдержанный и лаконичный, классический и минималистичный маникюр. Кроме того, важно знать еще и о том, какой маникюр больше не в моде.

Создание акцента на безымянном пальце

Каждая модница тщательно следит за новинками и трендами не только в одежде и макияже, но и в маникюре. В последнее время наиболее востребованным стал более сдержанный и лаконичный, классический и минималистичный маникюр. Кроме того, важно знать еще и о том, какой маникюр больше не в моде.

Стразы на ноготках

Буквально десять лет назад стразы на ногтях вызвали большой ажиотаж среди модниц. Только ленивый не носил эти красивые блестяшки на своих ногтях. Но даже в то время люди, которые обладают весьма тонким вкусом, смотрели на такой маникюр с некоторым недоумением. А вот в 2020 году такой вариант и вовсе можно смело назвать антитрендом.

Некоторые и вовсе считают его пошлым и нелепым. В маникюре все еще остаются востребованными всевозможные стразы, однако в минимальном количестве. Изобилие блестяшек никак не красит ноготки в 2020 году.

Наращенные ноготки

На сегодняшний день самым востребованным и модным является натуральный маникюр. А вот наращивание – это уже антитренд. Мало того, у многих представителей сильного пола длинные ногти и вовсе вызывают отторжение и неприязнь. К тому же с такими ногтями вряд ли можно заниматься домашними делами и вообще что-то делать неудобно. А еще один минус состоит в том, что наращенные ногти потом все равно придется убирать, ведь они постоянно растут. В итоге можно повредить свои собственные.

Аппликации

Большинство модниц в 2020 году уверены в том, что сложный рисунок является признаком безвкусицы. То есть аппликации вообще выглядят совершенно неуместными, поэтому не стоит их примерят на свои ноготки. Точно так же следует забыть в 2020 году о фольге, перьях и чешуе. А вот более спокойные ансамбли будут как никогда уместны и востребованы.

Разноцветные ноготки

Многие модницы для того, чтобы выделиться из толпы, пробуют красить свои ногти в разные цвета. Однако на самом деле такой маникюр в 2020 году уже не актуален. Он выглядит совершенно не гармонично, при этом еще и диковато.

Создание акцента на безымянном пальце

Этим приемом стали пользоваться весьма давно. Нельзя назвать подобный маникюр безвкусным. Однако при этом он совсем не оригинальный. Так что в 2020 году не стоит применять такой прием. Лучше выбрать несколько ноготков для акцента или поэкспериментировать с мизинцем, большим пальцем.

Источник: rsute.ru