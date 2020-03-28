28.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

МЧС: Как не спалить жилье во время вынужденных каникул из-за коронавируса? Сидите дома, но не курите

14:30 28.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Будьте бдительны, особенно с детьми. Спасатели предупреждают: Лучше всего не выходить на улицу без особой необходимости, соблюдая элементарные правила безопасности.

МЧС: Как не спалить жилье во время вынужденных каникул из за коронавируса? Сидите дома, но не курите
МЧС России призывает жителей Бердска соблюдать правила безопасности во время нерабочей недели

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, согласно которому с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими днями. По оперативной статистике рост числа бытовых пожаров, происшествий на водоёмах и дорогах происходит именно в выходные и праздничные периоды, в связи с чем Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает гостей и жителей региона быть бдительными и строго соблюдать меры безопасности.

Неосторожное обращение с огнём, в том числе неосторожность при курении – одна из самых распространенных причин пожаров. Например, открытый огонь в виде зажжённой спички или конфорки газовой плиты, а также тлеющей сигареты без должного внимания способны воспламенить домашние вещи, мебель и другие горючие материалы.

Необходимо правильно эксплуатировать электронагревательные приборы. Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Ни в коем случае нельзя оставлять включённые электрические приборы без присмотра, перегружать или эксплуатировать неисправную электропроводку или бытовую технику — это самые распространенные ситуации возникновения пожаров.

Помните, что повышенное внимание необходимо уделять печи и не топить её длительное время. При необходимости ремонта кладки или дымохода лучше всего приглашать специалиста. Его грамотная работа убережёт жильё от возможных возгораний.

Вместе с тем, во время школьных каникул напоминаем родителям, что стоит разъяснять детям простые правила безопасного поведения. Рассказывайте об опасности игр со спичками и зажигалками, храните их в недоступном месте, покажите своим примером как правильного вести себя, чтобы не стать источником опасности.

В настоящее время лёд теряет свою прочность и частично разрушается на всех водоёмах Новосибирской области. Традиционно в выходные дни во время тёплой погоды любители рыбной ловли массово направляются на лёд. Напоминаем, что весенний тающий лёд на водоёмах очень опасен, а выезд на него на технике запрещён!

Отмечаем, что нерабочая неделя это серьёзная профилактическая мера для борьбы с распространением вирусной инфекции и стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. Лучше всего не выходить на улицу без особой необходимости, соблюдая элементарные правила безопасности.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно позвонить по единому телефону вызова экстренных служб 112 или по номеру телефона пожарно-спасательных подразделений 101.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как проводите выходные?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Два новых больных коронавирусом выявили 28 марта в Новосибирской области. Зараженных 7 человек
16:04 28-03-2020
Два новых больных коронавирусом выявили 28 марта в Новосибирской области. Зараженных 7 человек
БердскКарантин: Убирать мусор и чистить дороги в неделю простоя из-за коронавируса будут службы Бердска
16:00 28-03-2020
Карантин: Убирать мусор и чистить дороги в неделю простоя из-за коронавируса будут службы Бердска
Запретить передвижение по стране на время пандемии коронавируса хотят в России
15:45 28-03-2020
Запретить передвижение по стране на время пандемии коронавируса хотят в России
Зарезали с особой жестокостью и сожгли пенсионера из-за гармошки и бензопилы в Новосибирской области
15:30 28-03-2020
Зарезали с особой жестокостью и сожгли пенсионера из-за гармошки и бензопилы в Новосибирской области
БердскУбитые дороги: Залатали жуткие дыры на ул. Красноармейской в Бердске 1
15:15 28-03-2020
Убитые дороги: Залатали жуткие дыры на ул. Красноармейской в Бердске
Умер больной коронавирусом 57-летний пациент в Оренбурге
15:15 28-03-2020
Умер больной коронавирусом 57-летний пациент в Оренбурге
Возмездие спустя 25 лет: Жестко убил топором и изнасиловал двух женщин в 1995 году рецидивист в Оренбурге
15:00 28-03-2020
Возмездие спустя 25 лет: Жестко убил топором и изнасиловал двух женщин в 1995 году рецидивист в Оренбурге
Бердск75 дней до Победы: я теперь заворачиваю целой батареей
14:45 28-03-2020
75 дней до Победы: я теперь заворачиваю целой батареей
БердскМЧС: Как не спалить жилье во время вынужденных каникул из-за коронавируса? Сидите дома, но не курите
14:30 28-03-2020
МЧС: Как не спалить жилье во время вынужденных каникул из-за коронавируса? Сидите дома, но не курите
Сняли на видео дезинфекцию из-за коронавируса больниц в Италии силами Минобороны России
14:15 28-03-2020
Сняли на видео дезинфекцию из-за коронавируса больниц в Италии силами Минобороны России