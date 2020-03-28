МЧС: Как не спалить жилье во время вынужденных каникул из-за коронавируса? Сидите дома, но не курите

Будьте бдительны, особенно с детьми. Спасатели предупреждают: Лучше всего не выходить на улицу без особой необходимости, соблюдая элементарные правила безопасности.

МЧС России призывает жителей Бердска соблюдать правила безопасности во время нерабочей недели

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, согласно которому с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими днями. По оперативной статистике рост числа бытовых пожаров, происшествий на водоёмах и дорогах происходит именно в выходные и праздничные периоды, в связи с чем Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает гостей и жителей региона быть бдительными и строго соблюдать меры безопасности.

Неосторожное обращение с огнём, в том числе неосторожность при курении – одна из самых распространенных причин пожаров. Например, открытый огонь в виде зажжённой спички или конфорки газовой плиты, а также тлеющей сигареты без должного внимания способны воспламенить домашние вещи, мебель и другие горючие материалы.

Необходимо правильно эксплуатировать электронагревательные приборы. Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Ни в коем случае нельзя оставлять включённые электрические приборы без присмотра, перегружать или эксплуатировать неисправную электропроводку или бытовую технику — это самые распространенные ситуации возникновения пожаров.

Помните, что повышенное внимание необходимо уделять печи и не топить её длительное время. При необходимости ремонта кладки или дымохода лучше всего приглашать специалиста. Его грамотная работа убережёт жильё от возможных возгораний.

Вместе с тем, во время школьных каникул напоминаем родителям, что стоит разъяснять детям простые правила безопасного поведения. Рассказывайте об опасности игр со спичками и зажигалками, храните их в недоступном месте, покажите своим примером как правильного вести себя, чтобы не стать источником опасности.

В настоящее время лёд теряет свою прочность и частично разрушается на всех водоёмах Новосибирской области. Традиционно в выходные дни во время тёплой погоды любители рыбной ловли массово направляются на лёд. Напоминаем, что весенний тающий лёд на водоёмах очень опасен, а выезд на него на технике запрещён!

Отмечаем, что нерабочая неделя это серьёзная профилактическая мера для борьбы с распространением вирусной инфекции и стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. Лучше всего не выходить на улицу без особой необходимости, соблюдая элементарные правила безопасности.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно позвонить по единому телефону вызова экстренных служб 112 или по номеру телефона пожарно-спасательных подразделений 101.