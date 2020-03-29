Как сделать маску в домашних условиях? Три варианта

MCHS.GOV.RU. Усложненный вариант

Из-за коронавируса в России возник ажиотажный спрос на медицинские маски. Правительство готовится взять под контроль необоснованный рост цен на эти медизделия, некоторые аптеки и магазины вводят нормы отпуска «в одни руки». Однако аналог медицинской маски можно сделать самостоятельно, не выходя из дома. Как? Рассказывает «Парламентская газета».

Вариант базовый

Самый простой способ изготовления медицинской маски своими руками описан по всех школьных учебниках ОБЖ — это та самая ватно-марлевая повязка. Конкретные размеры будут зависеть от физических данных каждого человека, мы приведём расчёты для среднестатистического взрослого.

Итак, нужно взять полосу марли или широкого бинта размерами 80 х 40 сантиметров. Сложить её вдоль длинной стороны и затем получившуюся полосу шириной 20 сантиметров сложить вчетверо. Середину этого «пирога» надо заполнить ватой. Затем повязку нужно прошить по краям и пришить к углам квадрата тесёмки, с помощью которых маска будет крепиться на голове. Это может быть портновская резинка, чистые шнурки или узкие полоски бинта длиной примерно 30-35 сантиметров.

Важно помнить, что такая маска одноразовая! После использования в течение часа её нужно выкинуть.

Вариант усложненный

Чуть более продвинутая версия маски делается примерно так же, как и предыдущая. Полосу марли или широкого бинта размерами 80 х 40 сантиметров нужно сложить вдоль длинной стороны, затем отмерить примерно по 30-35 сантиметров с двух сторон и разрезать вдоль посередине. Это будут завязки. В среднюю часть вложить сложенную вчетверо марлю или бинт — должен получиться квадрат со стороной 20 сантиметров.

Такую маску можно носить уже несколько часов, после чего её необязательно выкидывать — можно постирать, высушить и прогладить утюгом в режиме «хлопок» перед повторным использованием. А если зашить квадрат только с трёх сторон, можно будет менять «начинку» отдельно и тем самым увеличить количество «циклов» использования.

Вариант капитальный

Тканевые маски прочнее и практически не подвержены износу, в отличие от ватно-марлевых. Кроме того, для их изготовления можно использовать любые ненужные, но чистые вещи: одежду, постельное бельё. Главное — ткань должна быть натуральной, лучше всего хлопчатобумажной или фланелевой.

Заготовку размером примерно 50 х 30 сантиметров нужно сложить пополам вдоль длинной стороны и прошить с двух сторон. Затем вывернуть на лицевую сторону и расположить так, чтобы шов получился посередине длинной стороны (наподобие рукава). После этого заготовку сложить вдвое вдоль короткой стороны и прошить с отступом в один сантиметр от края.

Затем получившийся прямоугольник надо снова расположить швом посередине, продеть по краям резинки либо тесёмки и прошить вдоль них. Маска готова! А благодаря «плавающему» креплению резинок при затягивании она будет максимально анатомично принимать форму лица.

У подобного рукоделия есть три несомненных плюса: во-первых, маски можно создать из подручных материалов, что обойдётся дешевле, чем купить их в аптеке. Во-вторых, их можно сделать не выходя из дома — достаточно лишь найти на антресолях старый комплект простыней или бинты с ватой. Как отмечает главный научный сотрудник Центра по эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАЕН Феликс Ершов, в домашних условиях вполне можно изготовить маску, которая по эффективности будет равняться обычной медицинской маске.



«В принципе можно просто сложить в несколько раз бинт и повязать тесёмками на лицо. Медицинские маски, по сути, нужны для внутреннего спокойствия человека, поскольку размер вируса измеряется долями микрона: по сравнению с порами в материале любой маски он выглядит, как горошина на фоне пятиэтажки», — подчеркнул эксперт.

Поэтому, помимо маски, нужно соблюдать меры личной гигиены: регулярно мыть руки, обрабатывать их антисептиком. А также, по возможности, сократить контакты с другими: не здороваться за руку, не ходить в места массового скопления людей.