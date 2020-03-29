Почему старообрядцы жили в гробах? Почему умирающего клали в гроб на гвозди и заколачивали гроб?

Известно, что даже в келье святого Серафима Саровского стоял гроб, который часто шокировал людей, обращающихся к нему за советом.

В православии существует выражение «память смертная». Это говорит о том, что человек должен в первую очередь заботиться о своей душе и готовиться для перехода в мир иной

Раскол в церкви спровоцировал течения и организации, которые не хотели принимать новые правила. Они сохранили свои верования, обычаи и традиции, которые для них казались правильными. Поэтому староверцы получили имидж суровых людей, имеющих необычный жизненный уклад.

Гроб в качестве жилья

Раскольничьи секты понимали Священное Писание по-своему, из-за этого по-разному его проповедовали. Они предпочитали удалиться от людей, и лучшим местом для этого были пещеры. Раскольники называли их «гробами». Скорее всего, из-за возможности уединиться в них.

Историки подтверждают, что практически до 1930 года существовала на Дону традиция пещерничества, которую основали старообрядцы. Есть упоминания про пещерников в 1686 году. Они стали заметными из-за бунта казаков-старообрядцев, которых возглавили два старца-пещерника. После этого власти по-другому посмотрели на это вероисповедание и уже при Петре 1 строго его запретили.

Староверы по-своему приняли запрет на пещерничество. Они решили, что власть отдалась Антихристу, и с большим рвением ринулись осваивать пещеры. Они для них были как напоминание вертепа, в котором родился Христос. Самые религиозные старообрядцы в прямом смысле начинали жить в гробах на кладбищах. Удалившиеся сектанты выкапывали землянки, в которую ставили гроб – он им служил кроватью.

Старообрядцы и конец света

Секты порою принимали зверские правила и обычаи, которые нормального человека могли повергнуть в ужас. Из-за этого местные власти с ними проводили борьбу, чтобы не сеять панику среди местного населения. Так, в Самаре, в 19 веке, появившийся старец Иероним проповедовал конец света на Пасху.

Старообрядцы нашили себе саваны и сколотили гробы, в которые и улеглись на кладбище. Кто не поддерживал этих старообрядцев, просто ушли в Коптев овраг, в подземелья. Но оставшиеся пали на колени и стали молиться. Неизвестно, что подействовало на обстановку в городе, но собаки подняли вой, и полчища ворон поднялись в небо.

Полицейские пробовали прекратить вакханалию старообрядцев, но они не смогли их вытянуть даже из гробов. Только после того, как через сутки пресловутый старец Иероним обошел кладбище с иконой святителя Николая, они ожили, и встали из гробов. После такого действия старообрядцев выгнали, а так называемому святителю всыпали 50 плетей.

Изуверское использование гроба сектантами

Со временем староверы перестали использовать гробы для жилья. Они их заменили на погреба. Но гроб стал местом, где осуществлялся переход в царство смерти. Для раскольников стало традицией душить подушкой заболевшего единоверца. Так они считали, что человек быстрее переходит в иной мир.

Самая ужасная традиция – смерть в гробу. Для умирающего человека изготавливался особый гроб. Во внутрь набивались гвозди, а потом клали на них умирающего человека. Накрывали крышкой гроба, забивали и начинали гроб качать во все стороны, пока человек не умирал. При этом они приговаривали: «Пошла душа в рай, право слово, пошла в рай. Ей-Богу, пошла в рай». Они верили, что такая смерть принесет ему пользу на том свете.

Помнить о смерти

В православии существует выражение «память смертная». Это говорит о том, что человек должен в первую очередь заботиться о своей душе и готовиться для перехода в мир иной. Поэтому было не важно, какой внешний вид имел человек при этом. Главное – мирские дела, за которые после придется нести ответственность. Этих правил придерживались монахи, которые могли уходить в скитания.

Преподобный Иоанн Лествичник считал, что вид гроба сможет внушить людям правильно жить и не совершать грехов. Старец Ефрем часто вспоминал одну монахиню, которая воспринимала отсчет часов как приближение к смерти, и была этому благодарна.

Гроб как напоминание о смерти

Некоторые священнослужители в ответах на вопросы прихожан говорят, что монахи не должны забывать о смерти. Если раньше уходили в пещеры и там молились, то в современном мире иноки просто устанавливают в своих кельях гробы. Они в них спят и считают это мерой испытания. Ведь в гроб не положить матрац, да и развернуться трудно. Для них это своего рода аскетизм и напоминание о смерти.

Известно, что даже в келье святого Серафима Саровского стоял гроб, который часто шокировал людей, обращающихся к нему за советом.

Источник: rsute.ru