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Висела 10 минут и умерла от перелома шеи застрявшая на лестнице девочка в детсаду Санкт-Петербурга

15:05 29.03.2020 Фото: СКР
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29-летняя воспитательница в это время занималась своими делами. Ей предъявлено обвинение за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Висела 10 минут и умерла от перелома шеи застрявшая на лестнице девочка в детсаду Санкт Петербурга
СКР расследует происшествия с детьми

В Санкт-Петербурге воспитателю детского сада предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности малолетней девочке, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по факту гибели воспитанницы детского сада, возбужденного ранее по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время воспитателю детского сада, расположенного в Калининском районе, предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

По версии следствия, 29-летняя обвиняемая 26 марта 2020 года, находясь на детской игровой площадке возле детского садика во время прогулки должным образом не наблюдала за входящими в вверенную ей группу детьми, отвлекаясь на посторонние занятия на длительное время. В результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и отсутствия должного присмотра с ее стороны малолетняя девочка повисла между перегородками игровой лестницы. Почти 10 минут девочка, застряв головой, самостоятельно освободиться не смогла. В результате потерпевшей была причинена тупая травма шеи с повреждением спинного мозга, повлекшая ее смерть.

Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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От редакции

Берут работать в детсады кого попало?

Аноним, 29 марта 2020 12:56
НВР:
Да нет.
Другой вопрос.
Кто попилил бабла на смертельно опасном инвентаре, наверняка самодельном и не прошедшем аттестацию.
Аноним, 29 марта 2020 12:58
НВР:
От судьбы не уйдешь. Девочка могла споткнуться и удариться головой о бордюр или угол стола. С тем же успехом.
евгения, 29 марта 2020 13:23
НВР:
Если ты работаешь с детьми то за ними нужен постоянный присмотр . Воспитатель , по всей вероятности , не за детьми смотрела , а в смартфон . И вот вам результат . Если бы вовремя подбежала не случилось бы трагедии . Просто надо добросовестно и ответственно относиться к своей работе . Пусть получает по полной программе . это она виновата в смерти ребёнка .
Михаил, 29 марта 2020 14:06
Виновна на 100%! Если бы это была мгновенная смерть, т.е. запнулась и ударилась головой к примеру, то это одно, здесь нужно бы было разбираться. А когда она там провисела 10 минут и умерла в мучениях, а эта кукушка вместо своих прямых обязанностей занималась другими делами, то тут нужно судить по всей строгости закона с максимальным сроком и огромной компенсацией родителям.
., 29 марта 2020 14:20
Спишут на несчастный случай. Вопрос в том как долго дилетанты будут там где быть их не должно ? СССР такого не могло быть по определению. Если ребёнок и набивал " Шишку" то это максимум что могло случиться.
Аноним, 29 марта 2020 15:29
Да, в СССР, в котором было 3 ТВ-канала, 4 газеты, 2 телефона на поъезд и отсутствовал И-нет, такого не могло быть. Не было ни несчастных случаев, ни преступности, ни секса. Всё было только O'k.
Ольга, 29 марта 2020 14:51
Воспиталка трындела с другой воспиталкой. В группе было всего 8 детей - и то не уследила. А обычно 25. Впаять по полной. Убила ребенка.

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