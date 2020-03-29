Висела 10 минут и умерла от перелома шеи застрявшая на лестнице девочка в детсаду Санкт-Петербурга

29-летняя воспитательница в это время занималась своими делами. Ей предъявлено обвинение за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

СКР расследует происшествия с детьми

В Санкт-Петербурге воспитателю детского сада предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности малолетней девочке, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по факту гибели воспитанницы детского сада, возбужденного ранее по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время воспитателю детского сада, расположенного в Калининском районе, предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

По версии следствия, 29-летняя обвиняемая 26 марта 2020 года, находясь на детской игровой площадке возле детского садика во время прогулки должным образом не наблюдала за входящими в вверенную ей группу детьми, отвлекаясь на посторонние занятия на длительное время. В результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и отсутствия должного присмотра с ее стороны малолетняя девочка повисла между перегородками игровой лестницы. Почти 10 минут девочка, застряв головой, самостоятельно освободиться не смогла. В результате потерпевшей была причинена тупая травма шеи с повреждением спинного мозга, повлекшая ее смерть.

Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.